Polémica en Brasil: revelaron por qué Ancelotti tiene "borrado" a Endrick

Endrick no tuvo minutos en el duelo contra Marruecos que empataron en Nueva York y la prensa brasileña dio a conocer el motivo por el que Ancelotti tiene apartado al delantero.
La selección brasileña debutó en el Mundial 2026 el pasado sábado y dejó muchas dudas tras igualar contra Marruecos en Nueva York (1-1). La 'Canarinha' mostró un bajo rendimiento durante los 90 minutos y rescató el empate con un golazo de Vinicius.
Una vez finalizado el compromiso, el técnico Carlo Ancelotti fue consultado por distintas cuestiones del equipo y uno de los puntos más llamativos de su rueda de prensa fue la respuesta aplastante que dio sobre Endrick.
"No voy a comentar sobre jugadores individuales. Estoy aquí para hablar del equipo", se limitó a responder Ancelotti sobre la ausencia de Endrick en el primer encuentro ante Marruecos.
El delantero de 19 años, que viene de ser figura en el Olympique de Lyon y volverá a jugar en Real Madrid tras el Mundial, no entró ni un minuto en el partido frente a los marroquíes, una situación que no logra cambiar con 'Carletto'.
Endrick estuvo calentando durante todo el segundo tiempo y el seleccionador decidió hacer todos los cambios, pero jamás evaluó el ingreso del joven atacante, que tuvo que regrearse al banqillo cabizbajo tras ver que no tendría participación.
Como si fuese poco, Endrick venía de marcar goles en los partidos de preparación previo a la cita mundialista y se posicionaba como una variante importante. Sin embargo, fue suplente y el caso estalló por los aires.
De acuerdo con la información que publicó este lunes UOL Brasil, la principal razón por la que Endrick sigue siendo el "último de la fila" de Ancelotti en la selección brasileña es la cuestión táctica.
Ancelotti entiende que el delantero no cumple con las órdenes que le pide y le falta disciplina táctica. La citada fuente señala que el entrenador pretende que se ejerza una presión alta en la salida de balón del rival, mientras que Endrick suele retroceder para buscar el juego, dejando de cumplir esa función.
Además, el técnico intenta hacer que Endrick siga más las indicaciones en el campo. Un ejemplo mencionado en el reporte es que, incluso después de ser instruido a controlar el balón antes de finalizar, el jugador frecuentemente vuelve a rematar de primera en la acción siguiente.
El mismo medio señala que Ancelotti ya habría tenido pláticas privadas con Endrick para que siga la orden sobre el terreno de juego. En caso de no cumplir, seguirá viendo los partidos del Mundial desde el banquillo.
Los asistentes técnicos de Ancelotti, sin embargo, tratan la situación con naturalidad y entienden que este comportamiento forma parte del proceso de evolución de un futbolista tan joven y talentoso.
La postura no es de alarma, sino de trabajo y espera. Aun así, Ancelotti dejó en claro que aguarda una evolución en la conciencia táctica del delantero antes de darle un rol más activo en la Copa del Mundo.
Ahora la presión pasa por saber si Endrick tendrá minutos en los próximos partidos o seguirá siendo borrado por Ancelotti al no responder a sus órdenes dentro del campo de juego.
La próxima cita para Ancelotti y Brasil será el viernes cuando enfrenten a una Haití que demostró ser un rival complicado contra Escocia. La 'Canarinha' está obligadísima a ganar para intentar acercarse a la siguiente ronda.
Por otro lado, el combinado brasileño seguirá sin contar con Neymar. El cuerpo médico deslizó que el delantero sigue lesionado de su pantorrilla derecha y no será arriesgado en la fase de grupos. Endrick, ni con la ausencia del '10', es tomado en cuenta por el entrenador.