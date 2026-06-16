Los errores del VAR en el triunfo de Argentina y Messi rompe 6 récords en el Mundial

EN FOTOS: El VAR fue protagonista en el triunfo de Argentina, Messi igualó récord de Cristiano Ronaldo y Leo pone a temblar a Mbappé a pesar de su doblete
Previo al inicio del partido, los aficionados de Argentina disfrutaron mucho del ambiente que se vivió en Kansas City, Estados Unidos.
Una aficionada se fue al estilo del Hombre Araña, pero es una gran referencia para Julián Álvarez, delantero del Atlético de Madrid y de Argentina.
Lionel Messi lideró a la selección de Argentina en el encuentro que este martes disputa ante a Argelia por el Grupo J de la Copa del Mundo 2026.
Estos fueron los elegidos por Lionel Scaloni: Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Thiago Almada; Lionel Messi y Lautaro Martínez
Con esta titularidad, Messi rompió el primer récord de la noche al convertirse en el primer futbolista en jugar seis mundiales: Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018, Qatar 2022 y 2026.
El partido inició con mucha polémica. Primero se le anuló el gol a Messi por fuera de juego que el VAR detectó y tres minutos después pasó lo mismo con Argelia.
Sin embargo, Archivo VAR, especialista en estas jugadas, detectó que el frame que el "VAR seleccionó" en el gol de Argelia "NO ES VÁLIDO". Es decir que no pusieron el momento exacto en el que el futbolista da el pase al delantero que definió.
Acá la imagen del frame, donde se puede notar que el jugador que da el pase aún no ha tocado la pelota.
Pero toda esa historia cambió en el minuto 17, 12 después de tener anulado uno, tiene ganando a Argentina en su primer partido del Mundial de 2026 frente a Argelia en Kansas City.
En el partido número doscientos con la Albiceleste, el capitán marcó un golazo a distancia que entró con la complicidad del portero Luca Zidane tras recibir una asistencia de gran factura de Rodrigo de Paul.
MisterChip empezó en sus redes sociales a destacar los récords que Messi rompió con sus goles: "Lionel Messi supera el récord absoluto de MAYOR brecha entre el primer y el último gol de un jugador en TODA la historia de la Copa del Mundo: 20 AÑOS EXACTOS (16.06.2006 vs Serbia → 16.06.2026 vs Argelia)."
Otro de los récords que destacó MisterChip fue: "Con su gol ante Argelia, Lionel Messi iguala a Cristiano Ronaldo como ÚNICOS jugadores en TODA la historia de la Copa del Mundo que han marcado en CINCO ediciones diferentes del torneo"
Además, "Con su gol ante Argelia, Lionel Messi se convierte en el ÚNICO jugador en TODA la historia de la Copa del Mundo que ha marcado a ONCE selecciones diferentes"
Otro de los errores del VAR según la página especialista es que Messi tuvo que ser expulsado: "EL VAR CON COBARDÍA DECIDIÓ DESENTENDERSE DE LA ACCIÓN".
Pero el complemento, Messi sacó su magia y llegó a su doblete. Y con su doblete ante Argelia, Lionel Messi (38 años y 357 días) se convierte en el jugador MÁS VETERANO en TODA la historia de la Copa del Mundo en marcar dos goles en un mismo partido. Supera al mítico Roger Milla de Camerún (38a 34d, Mundial 1990)."
Pero el último récord iba a llegar al final: "Con su hat-trick ante Argelia, Lionel Messi llega a 16 goles en TODA la historia de la Copa del Mundo e IGUALA a Miroslav Klose como MÁXIMO goleador histórico del torneo".
Sin duda alguna, que Messi tuvo la mejor noche en una copa del mundo con sus tres goles ante una débil Argelia que nunca pudo pararlo.