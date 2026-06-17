"Siempre tiene alguna ayudita": la prensa sobre el hat-trick de Messi en el Mundial

"El mejor de todos los tiempos", "Siempre tiene alguna ayudita": esto es lo que dice la prensa luego del hat-trick de Messi ante Argelia en su debut en la Copa del Mundo 2026.
Mundo Deportivo tituló "Messi ilumina a Argentina y hace historia". Además en una segunda nota ampliaron: "Eterno Messi: hat trick, destrona a Pelé e iguala a Klose para ser el más grande de siempre".
L’Equipe, reconocido diario francés describió al capitán como "El mejor (goleador) de la historia es Messi" "Uno, dos, tres... ¡viva leo Messi!".
Diario Olé, se rindió a su capitán. “El show de Messi. Se empezó con una actuación suya inolvidable. Los 7.305 días de Messi en los mundiales y una fecha histórica. Que no se termine este tango”.
Bild lo elevó ante Zidane. “Messi hace su magia, Zidane sufre”. En el texto: “¡Es el orgullo de toda una nación! Argentina gana su primer partido del Mundial, celebrando un inicio de ensueño con una cómoda victoria por 3-0 ante Argelia. Por supuesto, todo gracias a la superestrella Lionel Messi".
Ronaldo Nazario se unió a los elogios para Messi dejando una contundente frase: "Es hora de que el mundo deje de esconderse y acepte el hecho de que Messi es el mejor de todos los tiempos".
En México, Diario Récord tituló: "Messi es tan Messi que ya no importa lo demás".
Diario Sport fue por el lado de pugnas con estrellas más actuales: "Messi responde a Mbappé y Haaland con un hat-trick y Argentina golea a Argelia".
Diario Marca de España lo tituló así: "Messi, hat-trick... e historia del fútbol"
El diario Corriere dello Sport de Italia definió el partido como un “Messi es un espectáculo: triplete y Argentina vence a Argelia”.
En Diario DIEZ lo titulamos así: "¡NOCHE HISTORICA! La selección de Argentina consiguió su primer triunfo en el Mundial con una actuación memorable de su capitán, Lionel Messi, quien lideró al equipo con un hat-trick que quedará grabado en la historia".
Álvaro Morales, comentarista de ESPN sorprendió al catalogar el gane Argentina ante Argelia como: "Vergonzoso trigunfo de Messi".
Edu Aguirre no se guardó nada en el programa de El Chiringuito: "Messi siempre tiene alguna ayudita". "Es roja cualquier otro jugador habría sido expulsado".
Cristobal Soria en su cuenta de X: "Queda algún tonto todavía por ahí quitando méritos a Su Santidad Leo Messi y hablándonos de lo que salta Serresiete...???".
MisterChip no perdió tiempo para elogiar y resaltar uno de los tantos récords que rompió el argentino con su hat-trick: "Con su hat-trick ante Argelia, Lionel Messi (38 años y 357 días) se convierte en el jugador MÁS VETERANO en TODA la historia de la Copa del Mundo en marcar tres goles en un mismo partido. Supera por más de 5 años a Cristiano Ronaldo (33a 130d, hat-trick ante España en el Mundial 2018)".