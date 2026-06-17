"Siempre tiene alguna ayudita": la prensa sobre el hat-trick de Messi en el Mundial

MisterChip no perdió tiempo para elogiar y resaltar uno de los tantos récords que rompió el argentino con su hat-trick: "Con su hat-trick ante Argelia, Lionel Messi (38 años y 357 días) se convierte en el jugador MÁS VETERANO en TODA la historia de la Copa del Mundo en marcar tres goles en un mismo partido. Supera por más de 5 años a Cristiano Ronaldo (33a 130d, hat-trick ante España en el Mundial 2018)".