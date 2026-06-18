La madre de Vozinha viaja a Miami para verlo en el Mundial: USA le concedió la visa

Vozinha finalmente podrá contar con el apoyo de su madre desde el Hard Rock Stadium de de Miami para su próximo partido con Cabo Verde ante Uruguay, correspondiente a la segunda fecha de la fase de grupos del Mundial 2026. Así lo anunció este jueves el líder de la minoría demócrata en la Cámara Baja de Estados Unidos, Hakeem Jeffries, quien informó que las autoridades han garantizado la expedición del visado necesario para que la madre del futbolista viaje a tiempo y pueda acompañar a su hijo durante el encuentro frente a los charrúas el domingo.

A través de un comunicado oficial, Jeffries hizo público que el Gobierno estadounidense ha tomado medidas excepcionales para facilitar el reencuentro familiar. "Es un privilegio anunciar que la madre de Vozinha obtuvo la visa a tiempo para asistir al partido de este domingo contra Uruguay. Se han eximido todas las tasas, conforme a la normativa oficial, y ya se están organizando los preparativos de viaje para que madre e hijo se reúnan en Miami", expresó el congresista, quien remarcó su propio vínculo con Cabo Verde al señalar que su mamá también es originaria de ese país africano. La situación trascendió después de que Vozinha confesara a la prensa, tras su tremenda actuación ante España, que su madre Ana Cândida Évora no había logrado conseguir la visa para entrar a EUA a tiempo y asistir al debut del equipo nacional, que se celebró en Atlanta. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE "Mi madre no pudo estar en Atlanta para ver el debut mundialista de su hijo", relató el arquero, quien compartió su decepción por la ausencia familiar ante los medios, pese al histórico resultado ante 'La Roja'.

🇨🇻 | GRUPO H | MUNDIAL 2026: La madre del veterano portero de Cabo Verde, Vozinha, ha llegado a la capital del país, Praia, para preparar su viaje a Estados Unidos. Ana Cândida Évora podría volar a EE.UU. entre el viernes y el sábado, de cara al choque del domingo entre Cabo... — Alerta News 24 (@AlertaNews24) June 18, 2026