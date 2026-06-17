Vozinha hizo historia en el Mundial, pero lo que pasó con su madre lo cambia todo

El guardameta de la selección de Cabo Verde, Vozinha, no solo se ganó el respeto del mundo del fútbol tras frenar a España en el Mundial 2026, sino que ahora también ha recibido la mejor noticia fuera de las canchas. El líder demócrata de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Hakeem Jeffries, anunció este miércoles que la madre del portero recibió una visa de emergencia para ingresar al país a tiempo para el próximo partido de su hijo. A sus 40 años, Vozinha se convirtió en la gran sensación del torneo tras su brillante actuación en el empate 0-0 contra España. Se esperaba que la poderosa selección europea goleara a la pequeña nación africana, pero las atajadas clave del experimentado arquero cambiaron el destino del encuentro. Sin embargo, la alegría no era completa para el jugador, quien lamentó públicamente después del partido que su madre no había podido conseguir el permiso para viajar a verlo.

Al enterarse de la situación, el congresista Hakeem Jeffries decidió intervenir y se comunicó directamente con el secretario de Estado, Marco Rubio. En su conversación, Jeffries pidió al Departamento de Estado que hiciera todo lo que estuviera a su alcance para garantizar que la madre del futbolista pudiera estar presente en el estadio para apoyar a Cabo Verde. La respuesta de las autoridades estadounidenses fue inmediata y se logró agilizar el proceso en tiempo récord. El líder demócrata detalló que se eximieron todas las tarifas del trámite y que ya se están organizando los arreglos del viaje para trasladarla lo antes posible, un esfuerzo que unió a diferentes instituciones internacionales. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE Jeffries expresó públicamente su agradecimiento al secretario Rubio, a los funcionarios del Departamento de Estado, al gobierno de Cabo Verde y a la propia FIFA por haber trabajado juntos de manera tan eficiente para hacer posible este esperado reencuentro familiar en medio de la fiesta del fútbol.

Con el apoyo de su fan número uno asegurado en las tribunas, Vozinha y la selección de Cabo Verde se preparan ahora para su próximo gran reto en el torneo. El emocionante encuentro será contra la selección de Uruguay este domingo en la ciudad de Miami, donde la madre del arquero podrá cumplir el sueño de ver a su hijo hacer historia.