El motivo del enojo de Cristiano, parche junto a Messi y tributo a Diogo Jota

Cristiano Ronaldo no pudo en su debut en el Mundial 2026 y vio como su equipo fue frustrado por RD Congo. Se fue molesto y este es el motivo. Este fue el parche que compartió junto a Messi.
Las hermosas portuguésas en el Estadio NRG de Houston.
Récord: Cristiano Ronaldo se convierte en el jugador, de campo, más veterano en jugar un partido de un Mundial con 41 años y 132 días
Cristiano Ronaldo alentaba a sus compañeros, disputó su sexto Mundial. Desde 2006 hasta hoy han pasado 20 años viendo a CR7.
Uno de los momentos más conmovedores del Mundial se vivió antes del debut de Portugal ante RD Congo.
Cuando la imagen de Diogo Jota apareció en las pantallas del estadio, sus padres, Joaquim e Isabel Silva, no pudieron contener las lágrimas. Entre aplausos, ovaciones y miles de personas puestas de pie, se fundieron en un abrazo que emocionó al mundo entero.
Invitados por la Federación Portuguesa de Fútbol, presenciaron el homenaje que la selección preparó para su hijo, fallecido trágicamente en julio de 2025.
Roberto Martínez bautizó esta Copa del Mundo como la del “27+1”, dejando claro que Jota sigue formando parte del grupo. Los jugadores saltaron al campo con un brazalete conmemorativo en su honor y prometen llevar su recuerdo en cada partido.
Es mediocampista y mide 1.74 metros, pero se mete al área y te remata de cabeza como 9 de élite. Joao Neves marcó un golazo. El primero de Portugal en esta Copa del Mundo.
El todoterreno del PSG está construyendo una carrera legendaria y ahora en las Copas del Mundo.
Joao Neves le dedicó el primer gol de Portugal en la presente justa mundialista a Diogo Jota. Brazos y mirada apuntando al cielo en homenaje al eterno 21 de la Selección de Portugal.
Cristiano Ronaldo fue a festejar con el joven jugador portugués.
Bernardo Silva puntea el balón e impacta con la plancha, pero sin fuerza excesiva, en su rival. Al ser un contacto en el aire sin gran intensidad, no se considera juego brusco grave, dijeron en Archivo VAR que consideran que no es para roja.
Cristiano reclamaba que no era ni para amarilla, ya que era la primera falta de Bernardo Silva.
Cristiano Ronaldo tuvo un primer tiempo con poca participación, pero quedó esta postal.
Lionel Messi y Cristiano Ronaldo fueron los PRIMEROS JUGADORES DE CAMPO que usaron el PARCHE LEGACY en la Copa del Mundo. Un homenaje de la FIFA para celebrar a los futbolistas que han disputado 5 ediciones o más del torneo más importante que existe. Un reconocimiento a la longevidad.
La República Democrática del Congo marcó su primer gol en toda la historia de las Copas del Mundo. Y sí, se lo convirtieron a la Selección de Portugal de Cristiano Ronaldo.
Yoane Wissa fue quien marcó el tanto. Fue de cabeza.
La tristeza de Cristiano Ronaldo después de que Congo le marcara a la Selección de Portugal en la Copa del Mundo.
El Bicho no podía creer que el cuadro africano les haya marcado, y menos por una desatención justo antes del descanso.
Yoane Wissa y sus compañeros de RD Congo celebraban y bailaban en Houston.
Y no es para menos, es el primer gol de su selección en copas del mundo.
Joao Cancelo vio anulado su gol de chilena en el partido porque estaba en fuera de juego.
Cristiano Ronaldo tuvo dos oportunidades, esta una de ellas. El portugués remató forzado sin saber que Bruno Fernandes venía atrás.
Parece la misma, pero no es Cristiano volvió a fallar una igual.
Joao Cancelo lamentadose en el Portugal vs Congo.
Al final este fue el rostro de frustración de Cristiano Ronaldo.