Messi disfruta de la sequía de Cristiano: tabla de máximos goleadores de la historia

El Mundial 2026 nos está regalando grandes emociones tras culminarse la primera fecha de la fase de grupos. Una de esas emociones es la batalla entre Messi y Cristiano Ronaldo.

Las leyendas del fútbol ya debutaron en este Mundial y rompieron el récord de ser los únicos jugadores en disputar minutos en seis mundiales distintos.

Más allá de todos esos récords que batieron y que están por batir, uno de ellos es la carrera a los 1,000 goles como futbolistas profesionales.