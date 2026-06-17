Messi disfruta de la sequía de Cristiano: tabla de máximos goleadores de la historia

El Mundial 2026 nos está regalando grandes emociones tras culminarse la primera fecha de la fase de grupos. Una de esas emociones es la batalla entre Messi y Cristiano Ronaldo.
Las leyendas del fútbol ya debutaron en este Mundial y rompieron el récord de ser los únicos jugadores en disputar minutos en seis mundiales distintos.
Más allá de todos esos récords que batieron y que están por batir, uno de ellos es la carrera a los 1,000 goles como futbolistas profesionales.
MESSI SE LUCIÓ CON TRIPLETE
Lionel Messi firmó el pasado martes ante Argelia el primer triplete mundialista de su carrera, un logro que elevó a once su cuenta de hat-tricks con la camiseta argentina y que le permitió igualar al alemán Miroslav Klose como máximo goleador de la historia de las Copas del Mundo, con 16 tantos.
Además, el argentino llegó a su gol 914 en su carrera como futbolista profesional en 1157 partidos disputados y quedó a 86 de llegar a los 1,000 tantos.
Mientras que Cristiano Ronaldo sigue pasándola mal con Portugal en fiestas mundialistas y este miércoles se fue en blanco en el empate histórico del Congo.
Con esto Cristiano Ronaldo se queda con 973 goles en su carrera en 1325 partidos disputados. Y mantiene su distancia de 59 gole sobre Messi.
CR7 aún tiene la misión de llegar a los 1,000 goles y solo está a 27 tantos. Tal vez no lo logrará en este Mundial, pero podrá recortar distancias para disfrutar en sus últimos años como futbolista.