  1. Mundial 2026

Messi disfruta de la sequía de Cristiano: tabla de máximos goleadores de la historia

¿Cuántos les faltan para llegar a los 1,000 goles?: así marcha la tabla de máximos goleadores tras el triplete de Messi y la sequía de Cristiano Ronaldo.

Messi disfruta de la sequía de Cristiano: tabla de máximos goleadores de la historia

Así marcha la tabla de máximos goleadores tras el triplete de Messi y la sequía de Cristiano Ronaldo.

 Johan Raudales
17 de junio de 2026 a las 14:14

El Mundial 2026 nos está regalando grandes emociones tras culminarse la primera fecha de la fase de grupos. Una de esas emociones es la batalla entre Messi y Cristiano Ronaldo.

Las leyendas del fútbol ya debutaron en este Mundial y rompieron el récord de ser los únicos jugadores en disputar minutos en seis mundiales distintos.

Más allá de todos esos récords que batieron y que están por batir, uno de ellos es la carrera a los 1,000 goles como futbolistas profesionales.

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MESSI SE LUCIÓ CON TRIPLETE

Lionel Messi firmó el pasado martes ante Argelia el primer triplete mundialista de su carrera, un logro que elevó a once su cuenta de hat-tricks con la camiseta argentina y que le permitió igualar al alemán Miroslav Klose como máximo goleador de la historia de las Copas del Mundo, con 16 tantos.

Además, el argentino llegó a su gol 914 en su carrera como futbolista profesional en 1157 partidos disputados y quedó a 86 de llegar a los 1,000 tantos.

Mientras que Cristiano Ronaldo sigue pasándola mal con Portugal en fiestas mundialistas y este miércoles se fue en blanco en el empate histórico del Congo.

Con esto Cristiano Ronaldo se queda con 973 goles en su carrera en 1325 partidos disputados. Y mantiene su distancia de 59 gole sobre Messi.

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CR7 aún tiene la misión de llegar a los 1,000 goles y solo está a 27 tantos. Tal vez no lo logrará en este Mundial, pero podrá recortar distancias para disfrutar en sus últimos años como futbolista.

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Johan Raudales
Johan Raudales
Periodista

Graduado en 2022 de Licenciado en Periodismo en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Periodista de Diario DIEZ, con especialidad en fútbol internacional y nacional, además de otros deportes. Jugador activo de fútbol sala.

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