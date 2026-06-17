EN VIVO: Cristiano Ronaldo de titular; alineaciones confirmadas de Portugal y Congo

La Selección de Portugal comienza este miércoles su Mundial con un duelo contra Congo en el NRG Stadium de Houston, una vez más con Cristiano Ronaldo al frente de una plantilla repleta de talento, dirigida en el banquillo por el español Roberto Martínez y con jugadores que, de Rubén Días y Bernardo Silva a Vitinha, se han acostumbrado a ganar en los escenarios más exigentes.