  1. Mundial 2026

EN VIVO: Cristiano Ronaldo de titular; alineaciones confirmadas de Portugal y Congo

EN DIRECTO // CR7 saldrá desde el pitazo inicial ante los congoleños; estas son las alineaciones confirmadas.

EN VIVO: Cristiano Ronaldo de titular; alineaciones confirmadas de Portugal y Congo

Portugal y RD Congo juegan por la primera jornada del K de la Copa del Mundo 2026.
17 de junio de 2026 a las 09:20

La Selección de Portugal comienza este miércoles su Mundial con un duelo contra Congo en el NRG Stadium de Houston, una vez más con Cristiano Ronaldo al frente de una plantilla repleta de talento, dirigida en el banquillo por el español Roberto Martínez y con jugadores que, de Rubén Días y Bernardo Silva a Vitinha, se han acostumbrado a ganar en los escenarios más exigentes.

ALINEACIONES DEL PARTIDO:

HORA Y DÓNDE SE TRANSMITE EL PARTIDO

Portugal vs República Democrática del Congo.

➣ Hora: 11:00 de la mañana (hora de Honduras y México).

➣ Transmite: Tigo Sports.

➣ Árbitro: Abdulrahman Al-Jassim (QAT).

Estadio: NRG Stadium (Houston).

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Redacción web
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Redacción DIEZ

Equipo de periodistas, editores y diseñadores especializados exclusivamente en el área deportiva, con un conocimiento profundo del fútbol hondureño e internacional.

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