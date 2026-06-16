Messi igualó a Klose y superó a Mbappé: tabla de máximos goleadores de los Mundiales

El Mundial 2026 comenzó con un estruendo. En su debut en Kansas City, Lionel Messi ha igualado el récord histórico de goles en Copas del Mundo, sumando un total de 16 tantos. Argentina se enfrentaba a Argelia y el capitán no defraudó. Con un hat-trick impecable, Messi llegó a las 16 anotaciones en su trayectoria mundialista, alcanzando la marca que el alemán Miroslav Klose mantenía desde el año 2014.

Para lograr este hito, Messi ha disputado 27 encuentros a lo largo de seis ediciones del torneo. Klose, por su parte, alcanzó la misma cifra en 24 partidos repartidos en cuatro Mundiales (2002-2014). La carrera por el trono no termina No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE Aunque Messi ya ocupa la cima, el récord podría ser temporal. Kylian Mbappé, la estrella francesa, también ha tenido un inicio arrollador en esta edición. Tras marcar un doblete frente a Senegal, Mbappé suma 14 goles en su historial mundialista.

Con 27 años y mucho camino por recorrer en este Mundial 2026, el delantero del Real Madrid se perfila como el gran candidato para intentar superar la nueva marca de 16 goles impuesta por el capitán argentino.