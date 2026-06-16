Tabla de posiciones Mundial 2026: Noruega receta paliza y advierte a Francia

Hasta ahora, la fiesta de goles ha sido una constante en la copa mundial, pero no todas las selecciones favoritas han podido iniciar pie derecho.

La emoción de la Copa del Mundo continúa dando emociones, con sorpresas y alegrías. Luego del triunfo de Francia sobre Senegal y Noruega ante Irak, se cerró la primera jornada de los grupo i.

La escuadra gala no falló y guiada por su goleador histórico Kylian Mbappé, lograron vencer 3-1 a Senegal y así sumar sus primeros tres puntos.

Por su parte, la selección de Noruega logró vencer 4-1 a Irak, escuadra que dio batalla a lo largo del encuentro, pero apareció la figura de Haaland para anotar un doblete y darle el triunfo a su país.

Con estos dos resultados, Noruega se pone a la cabeza del grupo por diferencia de goles, pero queda claro que ambos son los candidatos a pelear el primer puesto.

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Además, Mbappé y Haaland han comenzado a demostrar que llegan con el olfato goleador encendido y se preparan para pelear el título de goleo en la competencia.

LA PRÓXIMA JORNADA

Lunes 22 de junio

Francia vs Irak

Hora: 3:00 pm

Noruega vs Senegal

Hora: 6:00 pm