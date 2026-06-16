Irak vs Noruega EN VIVO: hora y dónde ver el debut de Haaland en el Mundial

El Grupo I del Mundial 2026 continúa su actividad este martes 16 de junio con un atractivo duelo entre Noruega e Irak, dos selecciones que buscarán arrancar con el pie derecho su participación en el torneo. El encuentro se disputará a las 4:00 de la tarde y podrá seguirse en Honduras a través de Tigo Sports, apenas después del enfrentamiento entre Francia y Senegal por la misma zona.

Mientras Irak representa la ilusión de volver a competir en la máxima cita del fútbol mundial, Noruega llega con el cartel de una de las selecciones más peligrosas del campeonato. El conjunto escandinavo regresa a una Copa del Mundo después de 28 años de ausencia, ya que su última participación fue en Francia 1998.