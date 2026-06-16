Irak vs Noruega EN VIVO: hora y dónde ver el debut de Haaland en el Mundial

El Grupo I del Mundial 2026 continúa su actividad este martes 16 de junio con un atractivo duelo entre Noruega e Irak, dos selecciones que buscarán arrancar con el pie derecho su participación en el torneo. El encuentro se disputará a las 4:00 de la tarde y podrá seguirse en Honduras a través de Tigo Sports, apenas después del enfrentamiento entre Francia y Senegal por la misma zona.
Mientras Irak representa la ilusión de volver a competir en la máxima cita del fútbol mundial, Noruega llega con el cartel de una de las selecciones más peligrosas del campeonato. El conjunto escandinavo regresa a una Copa del Mundo después de 28 años de ausencia, ya que su última participación fue en Francia 1998.
La clasificación de los noruegos hacia Estados Unidos, México y Canadá fue prácticamente impecable. El equipo europeo ganó los ocho partidos de su grupo en las Eliminatorias de la UEFA, logrando puntaje perfecto y consolidándose como una de las selecciones más dominantes del continente durante el proceso clasificatorio.
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Gran parte de ese éxito tuvo como protagonistas a Erling Haaland y Martin Odegaard, las dos máximas figuras de la selección. Haaland finalizó como el máximo goleador de todas las eliminatorias europeas con 16 anotaciones, superando ampliamente a estrellas de la talla de Harry Kane, Memphis Depay y Cristiano Ronaldo.
Por su parte, Odegaard lideró el apartado de asistencias con siete pases de gol, convirtiéndose en el principal generador de juego del equipo. La sociedad entre ambos ha convertido a Noruega en una selección explosiva en ataque y en una de las candidatas a dar la sorpresa en el Mundial 2026, aunque primero deberá demostrarlo en su debut frente a una Irak que también sueña con comenzar el torneo sumando puntos.