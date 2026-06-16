Técnico de Irán encara a Infantino en el Mundial y lanza denuncia que sacude a FIFA

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, sorprendió al visitar el vestuario de la Selección de Irán después del empate 2-2 frente a Nueva Zelanda en su debut en el Mundial 2026 por el grupo G. El dirigente suizo compartió unos minutos con los jugadores y el cuerpo técnico en medio de las dificultades logísticas y migratorias que ha enfrentado la delegación iraní durante el torneo. Ante los futbolistas, el máximo dirigente del fútbol mundial expresó su admiración por el esfuerzo realizado y les recordó el impacto que tiene su participación en la Copa del Mundo.

"Todos sabemos por lo que pasas. Lo entiendo. Pero son más fuertes que todo y envían un mensaje fuerte a todo el mundo. Esta noche han unido a todo el estadio aquí. Están escribiendo historia y todo el mundo los está observando", afirmó Infantino, quien también quiso enviar un mensaje de motivación al plantel. "Tu corazón por tu pueblo, tu familia y tus amigos. Eres más fuerte que cualquier cosa", agregó durante su intervención. El presidente de la FIFA también protagonizó un momento distendido al bromear con el cuerpo técnico iraní. "Si el entrenador necesita un delantero, juego el siguiente partido con ustedes", comentó entre risas. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE

Más allá de los mensajes de apoyo, la reunión sirvió para que el seleccionador Amir Ghalenoei trasladara directamente sus preocupaciones por las complicaciones que ha enfrentado la delegación desde su llegada al Mundial. El entrenador expuso los inconvenientes relacionados con la negativa de visas para algunos integrantes del equipo y las dificultades para desarrollar la planificación prevista durante la competencia.