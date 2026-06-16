Revelan detalles del contrato de Thomas Tuchel con Inglaterra: "Hay cláusulas"

El contrato de Thomas Tuchel como seleccionador de Inglaterra incluye una cláusula de rendimiento, según confirmó este martes Mark Bullingham, director ejecutivo de la federación inglesa de fútbol (FA, por sus siglas en inglés). El dirigente no quiso revelar los detalles concretos de dicha cláusula, pero aseguró que forma parte del acuerdo de renovación firmado este año y que vincula al técnico alemán con Inglaterra hasta la conclusión de la Eurocopa de 2028.

"Hay cláusulas de rendimiento en todos los contratos de la FA, pero no voy a entrar en detalles sobre cuáles son", explicó Bullingham durante una comparecencia ante los medios en Kansas City, donde Inglaterra prepara su debut en el Mundial 2026. Tuchel, que asumió oficialmente el cargo el 1 de enero de 2025, tenía inicialmente contrato hasta el final de la presente Copa del Mundo. Sin embargo, la FA decidió ampliar su vinculación por dos años más antes del inicio del torneo. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE La decisión generó críticas en algunos sectores, ya que el principal objetivo fijado al alemán cuando fue contratado era conquistar el Mundial y devolver a Inglaterra a lo más alto por primera vez desde 1966.