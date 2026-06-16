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Real Madrid anuncia otro 'fichaje' en pleno Mundial 2026: el contrato que firmó

La Casa Blanca no para de trabajar y en pleno Mundial 2026 ha anunciado la renovación de uno de sus jugadores claves.

Real Madrid anuncia otro 'fichaje' en pleno Mundial 2026: el contrato que firmó

Real Madrid no para de trabajar y ha mantenido movido el mercado de fichajes de verano, a pesar del Mundial 2026.
16 de junio de 2026 a las 06:40

El defensa internacional alemán Antonio Rüdiger y el Real Madrid han acordado la ampliación de su contrato hasta el 30 de junio de 2027, informó el club español este martes en un comunicado.

Rüdiger, de 33 años, llegó al conjunto madridista en 2022 procedente del Chelsea y firmó por cuatro temporadas, vinculación que se amplía por un curso más después de haber sido uno de los fijos en el centro de la zaga en los esquemas del técnico italiano Carlo Ancelotti y los españoles Xabi Alonso y Álvaro Arbeloa, los entrenadores que ha tenido en este tiempo.

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Ha participado en 182 partidos, en los que ha marcado ocho tantos, tras ser esta última campaña en la que menos ha jugado a causa de una lesión que le impidieron estar a disposición del técnico y que obligaron a retrasar las negociaciones para su renovación que finalmente han llegado a buen puerto.

Antonio Rüdiger extendió su contrato hasta 2027 con el Real Madrid en pleno Mundial 2026.

Antonio Rüdiger extendió su contrato hasta 2027 con el Real Madrid en pleno Mundial 2026.

Con el cuadro madridista ha ganado una Champions League, dos Supercopas de Europa, una Copa Mundial de clubes, una Copa Intercontinental, una Liga, una Copa del Rey y una Supercopa de España.

Con el Chelsea había ganado la FA Cup, así como la Liga de Campeones, la Liga Europa, la Supercopa continental y un Mundial de Clubes.

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Rüdiger, que se encuentra disputando con la selección de Alemania el Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá, ha sido 83 veces internacional (43 victorias, 20 empates y 20 derrotas).

En la victoria sobre Curazao (7-1) salió al campo en el minuto 72 en lugar de Jonathan Tah, tras la cual expresó su deseo de trabajar a las órdenes del portugués Jose Mourinho, nuevo entrenador del Real Madrid.

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EFE
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Agencia EFE

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