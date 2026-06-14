EN VIVO: Alemania y Curazao se enfrentan en Houston por la fecha 1 del grupo E

BIENVENIDOS AL MIN A MIN DEL ALEMANIA VS CURAZAO
La selección de Alemania hará su presentación en Houston frente a Curazao por la primera fecha del grupo E del Mundial 2026.
La tetracampeona del mundo llega al torneo con la obligación de recuperar el protagonismo en la máxima cita del fútbol, mientras que su rival vivirá un momento histórico al disputar por primera vez una Copa del Mundo , convirtiéndose además en la nación más pequeña en alcanzar esta instancia.
ASÍ SE VIVE EL MIN A MIN
ALINEACIONES CONFIRMADAS EN EL ALEMANIA VS CURAZAO
Manuel Neuer saldrá de titular este domingo en la portería de Alemania, que se enfrenta a Curazao en la primera jornada del grupo E del Mundial.
Alemania sale con Neuer; Kimmich, Schlotterbeck, Tah, Brown; Nmecha, Pavlovic; Musiala, Sané, Wirtz; Havertz.
Curazao, en su estreno absoluto en un Mundial, juega con Room; Fonville, Bazoer, Obispo, Floranus; Comenencia, Leandro Bacuna, Juninho Bacuna; Hansen, Chong, Locadia.