  1. Mundial 2026

EN VIVO: Alemania y Curazao se enfrentan en Houston por la fecha 1 del grupo E

Alemania y Curazao abren la jornada dominical en el grupo E del Mundial 2026

EN VIVO: Alemania y Curazao se enfrentan en Houston por la fecha 1 del grupo E
VS
14 de junio de 2026 a las 10:23

BIENVENIDOS AL MIN A MIN DEL ALEMANIA VS CURAZAO

La selección de Alemania hará su presentación en Houston frente a Curazao por la primera fecha del grupo E del Mundial 2026.

La tetracampeona del mundo llega al torneo con la obligación de recuperar el protagonismo en la máxima cita del fútbol, ​​mientras que su rival vivirá un momento histórico al disputar por primera vez una Copa del Mundo , convirtiéndose además en la nación más pequeña en alcanzar esta instancia.

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ALINEACIONES CONFIRMADAS EN EL ALEMANIA VS CURAZAO

Manuel Neuer saldrá de titular este domingo en la portería de Alemania, que se enfrenta a Curazao en la primera jornada del grupo E del Mundial.

Alemania sale con Neuer; Kimmich, Schlotterbeck, Tah, Brown; Nmecha, Pavlovic; Musiala, Sané, Wirtz; Havertz.

Curazao, en su estreno absoluto en un Mundial, juega con Room; Fonville, Bazoer, Obispo, Floranus; Comenencia, Leandro Bacuna, Juninho Bacuna; Hansen, Chong, Locadia.

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Johan Raudales
Johan Raudales
Periodista

Graduado en 2022 de Licenciado en Periodismo en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Periodista de Diario DIEZ, con especialidad en fútbol internacional y nacional, además de otros deportes. Jugador activo de fútbol sala.

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