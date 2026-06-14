EN VIVO: Alemania y Curazao se enfrentan en Houston por la fecha 1 del grupo E

BIENVENIDOS AL MIN A MIN DEL ALEMANIA VS CURAZAO

La selección de Alemania hará su presentación en Houston frente a Curazao por la primera fecha del grupo E del Mundial 2026.

La tetracampeona del mundo llega al torneo con la obligación de recuperar el protagonismo en la máxima cita del fútbol, ​​mientras que su rival vivirá un momento histórico al disputar por primera vez una Copa del Mundo , convirtiéndose además en la nación más pequeña en alcanzar esta instancia.

ASÍ SE VIVE EL MIN A MIN