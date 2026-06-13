Saíd Martínez pitó el primer penal del Mundial 2026 y estuvo correcto la acción

El arbitraje hondureño vive un momento histórico con la presencia de Saíd Martínez como el principal del encuentro entre las selecciones de Qatar y Suiza por el grupo B del Mundial 2026. Además, los líneas catrachos Cristian Ramírez y Walter López lo acompañan. El Matemático ha tenido trabajo y hasta los momento cumple con las exigencias mundialistas. Sobre todo llegó el minuto 13 y se dio la primera jugada de alta intensidad.

Brillante jugada de los suizo y el delantero Rubén Vargas recibió la falta del guardameta Mahmoud Abunada, quien se llevó terrible golpe, pero fue el protagonista. Sin dudarlo, Saíd Martínez sancionó la pena máxima y estuvo en lo correcto. No hubo fuera de juego y tampoco tuvo la necesidad de rectificar la acción con el VAR.