Saíd Martínez pitó el primer penal del Mundial 2026 y estuvo correcto la acción

El arbitraje hondureño vive un momento histórico con la presencia de Saíd Martínez como el principal del encuentro entre las selecciones de Qatar y Suiza por el grupo B del Mundial 2026. Además, los líneas catrachos Cristian Ramírez y Walter López lo acompañan.
El Matemático ha tenido trabajo y hasta los momento cumple con las exigencias mundialistas. Sobre todo llegó el minuto 13 y se dio la primera jugada de alta intensidad.
Brillante jugada de los suizo y el delantero Rubén Vargas recibió la falta del guardameta Mahmoud Abunada, quien se llevó terrible golpe, pero fue el protagonista.
Sin dudarlo, Saíd Martínez sancionó la pena máxima y estuvo en lo correcto. No hubo fuera de juego y tampoco tuvo la necesidad de rectificar la acción con el VAR.
Breel Embolo asumió la responsabilidad desde los once pasos y no falló. Con temple y precisión, el delantero suizo ejecutó el disparo para batir al guardameta qatarí y poner en ventaja a su selección en un momento clave del encuentro.
El gol no solo abrió el marcador, sino que también marcó un momento simbólico en el torneo, al tratarse del primer penalti sancionado en esta edición del Mundial.
La actuación de Said Martínez fue seguida de cerca por el mundo del fútbol, especialmente por tratarse de un árbitro centroamericano en un escenario de máxima exigencia.