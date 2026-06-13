Primer rival de Panamá en el Mundial tacha de "prepotente" e "injusto" a Canadá

El Gobierno de Ghana calificó este sábado de "prepotente y extremadamente injusta" la decisión de Canadá de denegar el visado al internacional ghanés Thomas Partey, lo que impide su participación en el partido que enfrentará a la selección de su país contra la de Panamá el próximo 17 de junio en Toronto. Según un comunicado del Ministerio de Exteriores de Ghana, el departamento de inmigración canadiense denegó la solicitud basándose en procedimientos penales pendientes contra el centrocampista en el Reino Unido, que “no han dado lugar a ninguna condena ni declaración judicial de culpabilidad”.

La cancillería ghanesa reafirmó el principio de presunción de inocencia y criticó que las autoridades de Ottawa se apoyen en acusaciones no probadas para impedir la participación del jugador de los 'Black Stars' en ese partido. “El Gobierno de Ghana está decidido a explorar y agotar todos los recursos diplomáticos, legales y administrativos disponibles bajo el derecho canadiense e internacional (...) para garantizar una consideración completa y justa de todas las cuestiones legales y fácticas pertinentes de conformidad con el debido proceso”, indica el documento. Además, el ministro de Asuntos Exteriores ghanés, Samuel Okudzeto Ablakwa, inició gestiones diplomáticas de urgencia y envió una nota oficial de protesta a la cancillería canadiense para exigir que se revoque de inmediato la medida. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE