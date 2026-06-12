Otra polémica en el Mundial 2026: No le permiten jugar y Panamá lo celebra

El Gobierno canadiense ha denegado el visado al internacional ghanés Thomas Partey, por lo que el jugador se perderá el partido que enfrentará a Ghana y Panamá el próximo 17 de junio en Toronto, correspondiente a la primera jornada de la fase de grupos del Mundial 2026. La noticia fue anunciada este viernes por la FIFA, que señaló en un comunicado que el jugador no podrá desplazarse desde la concentración de Ghana en Boston (Estados Unidos) a Canadá porque su solicitud de visado ha sido rechazada por las autoridades canadienses.

“La FIFA puede confirmar que el jugador Thomas Partey no podrá viajar desde la base de concentración de Ghana en Boston a Canadá para su primer partido contra Panamá el miércoles 17 de junio, ya que su solicitud de visado ha sido rechazada por el Gobierno canadiense”, indicó el organismo rector del fútbol mundial según medios locales. La FIFA añadió que no participa en los procesos migratorios de los países anfitriones y recordó que corresponde a cada Gobierno decidir quién recibe un visado y puede entrar en su territorio.