Canadá vs. Bosnia EN VIVO: hora y por dónde ver hoy el partido del Mundial 2026

Canadá inicia este viernes ante Bosnia y Herzegovina el Mundial 2026 con una mezcla de ilusión, presión y ambición histórica en un encuentro que abrirá el Grupo B en el Toronto Stadium y será el primer partido de una justa disputado en suelo canadiense.
El encuentro es también una oportunidad para que el conjunto dirigido por Jesse Marsch logre por fin su primera victoria mundialista.
La selección canadiense afronta su tercera participación en un Mundial después de México 1986 y Qatar 2022. En sus dos experiencias anteriores perdió todos sus encuentros, aunque la actuación ofrecida hace cuatro años dejó la sensación de que el equipo estaba preparado para competir al máximo nivel.
Ahora, con una generación liderada por Jonathan David, Stephen Eustaquio, Tajon Buchanan y Alphonso Davies, aunque este último sigue siendo duda por problemas musculares, el objetivo es dar un paso más y alcanzar por primera vez las eliminatorias.
Canadá llega al debut tras una preparación positiva, con una victoria por 2-0 sobre Uzbekistán y un empate 1-1 con Irlanda, además de una racha de partidos sin conocer la derrota que ha reforzado la confianza del grupo.
Enfrente estarán los "Dragones", que se han convertido en una de las sorpresas de la fase de clasificación. Bosnia selló su regreso a una Copa del Mundo 12 años después de Brasil 2014 al eliminar a Italia en una repesca decidida por penales.
El seleccionador Sergej Barbarez ha construido un bloque sólido que combina la experiencia de Edin Dzeko y Sead Kolasinac con una nueva generación de futbolistas que ha devuelto la ilusión al país.
Los bosnios también llegan con argumentos defensivos. Permanecen invictos en sus últimos ocho encuentros y han demostrado capacidad para resistir ante rivales de mayor entidad.
Su plan pasa por defender en bloque medio y aprovechar la velocidad de sus extremos y la inteligencia de Dzeko en el área para castigar al contragolpe.
Con Suiza y Qatar completando el Grupo B, ambas selecciones son conscientes de que el duelo de Toronto puede marcar el rumbo de su Mundial.
HORA Y CANAL DEL PARTIDO
El Canadá-Bosnia se disputará en el BMO Field, también conocido como Estadio de Toronto y arranca desde la 1:00 PM (hora de Honduras y México). La transmisión oficial estará a cargo de Tigo Sports en territorio catracho y por Azteca Deportes en suelo mexicano.
POSIBLES ALINEACIONES
Canadá: Crépeau; Johnston, De Fougerolles, Cornelius, Laryea; Buchanan, Eustaquio, Koné, Millar; David y Larin.
Bosnia y Herzegovina: Vasilj; Burnic, Gigovic, Muharemovic, Memic; Celik, Basic, Bajraktarevic; Mahmic, Demirovic y Bazdar.
Árbitro: Facundo Tello (Argentina).
Estadio: Toronto Stadium.
Hora: 1:00 PM de Honduras.
Transmisión: Tigo Sports.