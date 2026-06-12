Klopp atiza contra el estreno del Mundial: "Ese fue un problema en todo el partido"

Sin exhibir un fútbol avasallador en el Estadio Azteca, la selección mexicano hizo los deberes derrotando a una Sudáfrica que terminó jugando con nueve. Julián Quiñones y Raúl Jiménez le dieron los tres puntos al 'Tri' en la inauguración de la Copa del Mundo 2026.
Sin embargo, uno de los que fue duramente críticos sobre el partido es Jurgen Klopp. El extécnico del Liverpool estuvo presente en el coloso de Santa Úrsula viendo el encuentro y, desde su nueva función como comentarista para la televisión alemana, no escondió lo que pensaba del nivel del partido.
El alemán, Director Global de Fútbol de Red Bull, será una de las grandes voces del campeonato en los próximos 40 días en Estados Unidos, México y Canadá.
Durante el partido, el árbitro expulsó a tres jugadores, dos sudafricanos y un mexicano, y el duelo se fue rompiendo entre interrupciones, espacios mal leídos y decisiones que Klopp no terminó de entender.
"Esta situación resume en cierta medida todo el partido. ¡Fue simplemente una mala táctica! Ninguno de los dos equipos jugó bien. Once contra nueve y luego te pillan al contraataque. ¿Por qué? Porque la última línea estaba demasiado retrasada. Ese fue un problema general en todo el partido. Sudáfrica no lo aprovechó en absoluto. No fue un partido de primera categoría", afirmó el teutón en los micrófonos de ZDF.
Christoph Kramer, exjugador alemán y compañero de Klopp en la retransmisión, tampoco compró el estreno. "Se percibe una atmósfera muy intensa, y esperaba esa intensidad y que los espacios se ampliaran. Pero pensé que se centrarían en los duelos, y no fue así. Es genial que jueguen allí, pero parecía más bien un partido benéfico", dijo sobre el partido que levantó el telón mundialista.