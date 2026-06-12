Partidos de hoy 12 de junio en el Mundial 2026: hora y por dónde verlos en TV

Este viernes 12 de junio hay doble jornada mundialista con dos debuts de países anfitriones. Canadá enfrenta a Bosnia y Herzegovina en Toronto, y Estados Unidos juega ante Paraguay en Los Ángeles. Canadá, coorganizadora del torneo, debuta ante su público por el Grupo B con la firme intención de sumar sus primeros puntos en una cita global.

Enfrente estará la aguerrida escuadra de Bosnia, un combinado que regresa a la máxima élite tras 12 años de ausencia y que demostró su competitividad al dejar en el camino a gigantes europeos en la repesca. "Estamos listos para jugar. Estamos listos para disputar grandes partidos. Estamos listos para hacer sentir orgulloso a nuestro país", afirmó Jesse Marsch, seleccionador de Canadá, que insistió en que durante los dos años que lleva al frente del equipo ha buscado construir una identidad basada en la confianza y el entendimiento mutuo. Dicho compromiso se disputará en el BMO Field, también conocido como Estadio de Toronto y arranca desde la 1:00 PM (hora de Honduras y México). La transmisión oficial estará a cargo de Tigo Sports en territorio catracho y por Azteca Deportes en suelo mexicano. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE

DEBUT DE USA ANTE LA ALBIRROJA

Más tarde, el SoFi Stadium de Los Angeles será el escenario del emocionante duelo entre Estados Unidos y Paraguay por el Grupo D. Con la presión de clasificarse en casa, los norteamericanos llegan con la moral alta tras su actuación en Qatar-2022. El combinado estadounidense, que dirige el argentino Mauricio Pochettino, se caracteriza por un juego dinámico y una presión alta, liderada por su estrella Christian Pulisic.