Partidos de hoy 12 de junio en el Mundial 2026: hora y por dónde verlos en TV

Este viernes 12 de junio hay doble jornada mundialista con dos debuts de países anfitriones. Canadá enfrenta a Bosnia y Herzegovina en Toronto, y Estados Unidos juega ante Paraguay en Los Ángeles.
Canadá, coorganizadora del torneo, debuta ante su público por el Grupo B con la firme intención de sumar sus primeros puntos en una cita global.
Enfrente estará la aguerrida escuadra de Bosnia, un combinado que regresa a la máxima élite tras 12 años de ausencia y que demostró su competitividad al dejar en el camino a gigantes europeos en la repesca.
"Estamos listos para jugar. Estamos listos para disputar grandes partidos. Estamos listos para hacer sentir orgulloso a nuestro país", afirmó Jesse Marsch, seleccionador de Canadá, que insistió en que durante los dos años que lleva al frente del equipo ha buscado construir una identidad basada en la confianza y el entendimiento mutuo.
Dicho compromiso se disputará en el BMO Field, también conocido como Estadio de Toronto y arranca desde la 1:00 PM (hora de Honduras y México). La transmisión oficial estará a cargo de Tigo Sports en territorio catracho y por Azteca Deportes en suelo mexicano.
DEBUT DE USA ANTE LA ALBIRROJA
Más tarde, el SoFi Stadium de Los Angeles será el escenario del emocionante duelo entre Estados Unidos y Paraguay por el Grupo D. Con la presión de clasificarse en casa, los norteamericanos llegan con la moral alta tras su actuación en Qatar-2022.
El combinado estadounidense, que dirige el argentino Mauricio Pochettino, se caracteriza por un juego dinámico y una presión alta, liderada por su estrella Christian Pulisic.
Paraguay, bajo la dirección también del argentino Gustavo Alfaro, apuesta por una sólida defensa y transiciones rápidas. Sin embargo, la Albirroja ha mostrado irregularidad en sus últimos partidos.
La figura de Gustavo Gómez en defensa y la creatividad de Miguel Almirón, mediocampista del Atlanta United de la MLS, serán claves para las aspiraciones del conjunto paraguayo.
El partido dará inicio desde las 7:00 PM (hora de Honduras y México). La transmisión en territorio hondureño estará disponible por Tigo Sports y TSi (TVC), mientras que en suelo mexicano por Azteca Deportes, Canal 5 y TUDN.
En España comienza a las 3:00 AM de la madrugada del sábado 13 de junio y se podrá ver por DAZN y Movistar Plus+.