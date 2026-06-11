¡Voló por los aires! Coreano se roba el show en Fan Fest del Mundial

La pasión que ha despertado el Mundial de Norteamérica dejó una curiosa escena en el Fan Fest de Guadalajara, donde un aficionado de Corea del Sur se convirtió en protagonista de un momento que difícilmente borrará de su memoria.
El seguidor asiático se mezcló entre cientos de aficionados mexicanos que disfrutaban del ambiente mundialista y, en medio de la euforia, varios de ellos lo levantaron y comenzaron a lanzarlo por los aires en señal de celebración. Durante el episodio, el joven perdió el teléfono celular que llevaba en una de sus manos.
La situación generó risas y sorpresa entre los presentes. Incluso, uno de los aficionados mexicanos aprovechó el peculiar instante para pedirle una fotografía y así conservar un recuerdo de la inesperada experiencia. Posteriormente, los asistentes comenzaron a corear al unísono: “¡Coreano, coreano, coreano!”.
Mientras tanto, la Selección de Corea del Sur se prepara para su estreno en la Copa del Mundo. El conjunto asiático debutará este jueves 11 de junio frente a Chequia en el Estadio Guadalajara, en un compromiso correspondiente al Grupo A que se disputará a las 8:00 de la noche.
El combinado surcoreano tiene establecida su base de entrenamientos en Verde Valle, sede de las Chivas de Guadalajara. Además, enfrentará a México el 18 de junio en el Estadio Guadalajara y cerrará su participación en la fase de grupos el 24 de junio contra Sudáfrica en el Estadio Monterrey.