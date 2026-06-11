¡Voló por los aires! Coreano se roba el show en Fan Fest del Mundial

La pasión que ha despertado el Mundial de Norteamérica dejó una curiosa escena en el Fan Fest de Guadalajara, donde un aficionado de Corea del Sur se convirtió en protagonista de un momento que difícilmente borrará de su memoria.

El seguidor asiático se mezcló entre cientos de aficionados mexicanos que disfrutaban del ambiente mundialista y, en medio de la euforia, varios de ellos lo levantaron y comenzaron a lanzarlo por los aires en señal de celebración. Durante el episodio, el joven perdió el teléfono celular que llevaba en una de sus manos.