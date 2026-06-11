¡Errorazo de Sudáfrica! Julián Quiñones anota el primer gol del Mundial 2026

El Mundial de Norteamérica 2026 ya tiene a su primer héroe. Julián Quiñones escribió su nombre en la historia del torneo al marcar el primer gol de la competencia durante el duelo inaugural entre México y Sudáfrica, desatando la locura en las gradas y poniendo a celebrar a millones de aficionados aztecas.
La anotación llegó muy temprano en el compromiso, específicamente al minuto nueve, cuando la selección sudafricana cometió un grave error en la salida. La presión mexicana surtió efecto y Erick Lira aprovechó una mala entrega para recuperar la pelota en territorio rival.
Tras el robo, Lira no dudó y habilitó rápidamente a Quiñones, quien encontró espacios para perfilarse de frente al arco. El delantero recibió el balón con ventaja y sacó un potente remate de pierna derecha que dejó sin opciones al guardameta africano.
El atacante del Al Qadsiah mostró toda su calidad en la definición, enviando el balón al fondo de la red para firmar el primer tanto de la Copa del Mundo y darle una temprana ventaja al conjunto dirigido por Javier Aguirre en el Estadio Azteca. Con esta anotación, Quiñones quedó registrado en los libros de historia del fútbol como el autor del primer gol del Mundial 2026.