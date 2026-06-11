¡Errorazo de Sudáfrica! Julián Quiñones anota el primer gol del Mundial 2026

El Mundial de Norteamérica 2026 ya tiene a su primer héroe. Julián Quiñones escribió su nombre en la historia del torneo al marcar el primer gol de la competencia durante el duelo inaugural entre México y Sudáfrica, desatando la locura en las gradas y poniendo a celebrar a millones de aficionados aztecas.

La anotación llegó muy temprano en el compromiso, específicamente al minuto nueve, cuando la selección sudafricana cometió un grave error en la salida. La presión mexicana surtió efecto y Erick Lira aprovechó una mala entrega para recuperar la pelota en territorio rival.