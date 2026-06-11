¡Consternación en el Mundial! Fallece aficionado alemán afuera del Estadio Azteca

La fiesta de inauguración de la Copa del Mundo de Norteamérica se vio empañada por una tragedia ocurrida en las inmediaciones del Estadio Azteca de México, donde un aficionado perdió la vida poco antes del arranque oficial del torneo.

De acuerdo con los reportes proporcionados por las autoridades de seguridad, la víctima sería un ciudadano originario de Alemania que había llegado al recinto para presenciar el encuentro inaugural del campeonato mundial.

Los informes preliminares indican que el hombre, de aproximadamente 80 años de edad, sufrió un desvanecimiento mientras se encontraba en la Rampa 2 del estadio, provocando la inmediata intervención de los cuerpos de emergencia presentes en el lugar.