Llegó la Quiniela Mundialista a Diario DIEZ para vivir de cerca la Copa Mundial

Arrancó la Copa del Mundo y con ella la Quiniela de Diario Deportivo DIEZ. En ella tendrás la posibilidad de pronosticar, ganar y volverte un experto porque estarás viviendo la competencia desde adentro con todos los detalles para competir con toda la comunidad de seguidores del diario líder de Honduras.

Para ingresar al simulador debes de registrarte con tu correo electrónico una sola vez. Allí podrás escoger los partidos de la primera fase del Mundial donde podés acertar el resultado del partido y el marcador.

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Al entrar, la cartelera te pondrá las jornadas de partidos. Allí, cada compromiso tiene los botones para que tu coloques el marcador. Además, si estás navegando en tu computadora u ordenador, mirarás al lado derecho la tabla de posiciones para ver el ranking con todos los competidores. Aparecerá el nombre que tienes en el correo electrónico.