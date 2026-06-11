Infantino lo señala y le caen las críticas: "Sin él, este Mundial no sería posible"

Las tres últimas ediciones de los Mundiales han llegado cargadas de tensión. Pasó en Rusia, en Qatar y ahora en Estados Unidos. Este año, las polémicas se han generado por los impedimentos que se han dado por parte del país norteamericano con sus políticas migratorias, que han impedido a muchos aficionados ir a ver a sus selecciones.
Este problema también ha afectado a algunos actores principales, como la selección de Irán, que se ha encontrado con una infinidad de dificultades administrativas y restricciones de movilidad derivadas del contexto geopolítico actual, o el árbitro Omar Abdulkadir Artan, que ha sido deportado alegando un motivo de "preocupaciones en la verificación de antecedentes".
Aparte, algunas selecciones, la mayoría de ellas de segundo nivel, se han encontrado con dificultades logísticas y administrativas para completar sus desplazamientos y preparar la competición con normalidad. Todo ello ha generado una situación inadmisible para un torneo que debe servir para unir a través del fútbol.
De momento, se han dado pocas explicaciones. Se esperaba que Gianni Infantino entonara el 'mea culpa' e hiciera autocrítica en la rueda de prensa previa al inicio del Mundial, fijado para este jueves con el México-Sudáfrica, pero nada más lejos de la realidad; el presidente de la FIFA ha querido defender su papel y el de Donald Trump para hacer este evento posible.
"Tengo una excelente relación con el presidente Trump, estoy muy contento. Lo conocí durante su primer mandato y hemos estado trabajando muy de cerca en este segundo. Sin su compromiso e implicación, habría sido imposible organizar un Mundial en Estados Unidos. Es así de sencillo", remarcó un Infantino que ha sacado pecho por haber conseguido que Irán pueda disputar el torneo.
"Estoy muy contento. Los fui a ver a Turquía en marzo de este año, la gente decía que no podrían venir, pero les prometí que lo harían. Si tengo que ir en autobús a Teherán y traerlos hasta aquí, lo haré", dijo en ese sentido.
También defiende el Mundial en Estados Unidos: "No es normal que la FIFA indique al gobierno quién debe entrar o no en su país. En todas las naciones rigen los gobiernos e intentamos ingresar en el Reino Unido, Italia, Alemania; hay que solicitar una visa, no es fácil".
"El proceso y la aprobación es difícil. Este es un mundo bastante agresivo y prima la seguridad. Es necesario aceptar las decisiones que se toman. Cuando pido que se relajen, me refiero a que deben confiar en nosotros; estamos trabajando detrás de bastidores. Siempre buscaremos hacer que la solución sea tan positiva como sea posible", añadió.
Infantino deja claro que volvería a dar la organización a Estados Unidos. "No, no me arrepiento de nada. Organizamos eventos y los he estado organizando los últimos 30 años entre la UEFA y la FIFA. Yo veo a mis colegas y estamos habituados a lidiar con problemas grandes y pequeños que se vuelven grandes. Tenemos que mantener el espíritu positivo", sentenció sobre el tema.
Una rueda de prensa cargada de tensión que no sirve para apagar la gran polémica que ha marcado la previa de lo que será el Mundial más grande de la historia. Como era de esperar, el presidente de la FIFA ha sido objeto de una infinidad de críticas después de estas declaraciones, aunque nada cambiará en las próximas semanas. Tal como ha dejado claro: la FIFA no tiene capacidad para condicionar las políticas migratorias de Estados Unidos, ni de ningún otro país.