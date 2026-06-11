Infantino lo señala y le caen las críticas: "Sin él, este Mundial no sería posible"

Las tres últimas ediciones de los Mundiales han llegado cargadas de tensión. Pasó en Rusia, en Qatar y ahora en Estados Unidos. Este año, las polémicas se han generado por los impedimentos que se han dado por parte del país norteamericano con sus políticas migratorias, que han impedido a muchos aficionados ir a ver a sus selecciones. Este problema también ha afectado a algunos actores principales, como la selección de Irán, que se ha encontrado con una infinidad de dificultades administrativas y restricciones de movilidad derivadas del contexto geopolítico actual, o el árbitro Omar Abdulkadir Artan, que ha sido deportado alegando un motivo de "preocupaciones en la verificación de antecedentes".

Aparte, algunas selecciones, la mayoría de ellas de segundo nivel, se han encontrado con dificultades logísticas y administrativas para completar sus desplazamientos y preparar la competición con normalidad. Todo ello ha generado una situación inadmisible para un torneo que debe servir para unir a través del fútbol. De momento, se han dado pocas explicaciones. Se esperaba que Gianni Infantino entonara el 'mea culpa' e hiciera autocrítica en la rueda de prensa previa al inicio del Mundial, fijado para este jueves con el México-Sudáfrica, pero nada más lejos de la realidad; el presidente de la FIFA ha querido defender su papel y el de Donald Trump para hacer este evento posible. "Tengo una excelente relación con el presidente Trump, estoy muy contento. Lo conocí durante su primer mandato y hemos estado trabajando muy de cerca en este segundo. Sin su compromiso e implicación, habría sido imposible organizar un Mundial en Estados Unidos. Es así de sencillo", remarcó un Infantino que ha sacado pecho por haber conseguido que Irán pueda disputar el torneo. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE "Estoy muy contento. Los fui a ver a Turquía en marzo de este año, la gente decía que no podrían venir, pero les prometí que lo harían. Si tengo que ir en autobús a Teherán y traerlos hasta aquí, lo haré", dijo en ese sentido.