Baja sensible en pleno Mundial: se pierde el torneo y se retira de la selección

La lista de bajas de última hora para el Mundial 2026 sigue dejando víctimas a su paso. Y esta vez la Federación Japonesa de Fútbol informó que el capitán Wataru Endo se ha retirado de la convocatoria de la selección debido a una lesión en el pie izquierdo. El volante del Liverpool ya venía entre algodones antes de que arrancara la Copa del Mundo. Fue intervenido en febrero tras una lesión el pie izquierdo y, desde entonces, acabó la temporada sin volver a jugar con los 'Reds'. Tan solo disputó 170 minutos en Premier League.

Sin embargo, Endo es uno los grandes estandartes de Japón. Moriyasu, seleccionador del conjunto nipón, decidió apostar por su capitán y llevárselo en la lista de 26 para el Mundial pese a las dudas en los físico. Disputó 45 minutos en el primer amistoso de preparación, pero salió sustituido al descanso tras mostrar evidentes signos de dolor. Desde entonces, su presencia en la cita mundialista fue toda una incógnita. Hasta este jueves, donde el propio jugador solventó todas las dudas. Endo, de 33 años, anunció que se perderá la Copa del Mundo definitivamente por esta lesión. Y no solo eso, también confirmó su retirada de la selección japonesa tras 73 apariciones como internacional. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE

発表にあった通りW杯メンバーから離脱する事になりました。

怪我をしてからここまで、自分にできることは全てやってきたので何も後悔はありません。... — 遠藤 航 (Wataru Endo) (@wataru0209) June 11, 2026

"Desde que me lesioné y hasta este momento, he hecho todo lo que he podido y no me arrepiento de nada", declaró Endo a través de sus redes sociales, a solo tres días del debut de Japón contra Países Bajos por el Grupo F, que también comparten Túnez y Suecia. "Con esta campaña, me retiraré de la selección nacional. Así que, de aquí en adelante, estaré alentando a la selección de Japón como uno de sus aficionados", añadió el mediocampista. El director de la selección, Masakuni Yamamoto, señaló que el defensor del Ajax, Ko Itakura, ha sido nombrado nuevo capitán, mientras que el delantero del Borussia Mönchengladbach, Shuto Machino, ha sido convocado como reemplazo de Endo.