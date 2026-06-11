César Samudio sorprende y se acuerda de Honduras en el Mundial 2026: "Soy el único"

A pocos días del debut de los canaleros frente a Ghana , el próximo 17 de junio, Samudio atendió a los medios de comunicación y compartió sus sensaciones por estar viviendo una experiencia que nunca imaginó alcanzar.

La Selección de Panamá ya vive el ambiente del Mundial 2026 y uno de sus representantes es César Samudio , guardameta del CD Marathón , quien se convirtió en el único jugador de la Liga Nacional de Honduras presente en la máxima cita del fútbol.

El arquero del Monstruo Verde reveló que incluso modificó una de sus rutinas habituales para seguir el arranque de la Copa del Mundo que se dio con el show de Shakira y el encuentro entre las selecciones de México y Sudáfrica en el estadio Azteca.

"Siempre tomo una siesta antes de los entrenamientos de la tarde y al saber que hoy ya empezaba la Copa del Mundo, la pospuse. Me puse a ver todo desde un inicio y es muy bonito, muy emotivo, cuando tenían todo preparado. Ver que tu persona es protagonista en ese momento, sentir el foco de la canción, es algo muy bueno, algo muy bonito que jamás pensé vivir", expresó.

Samudio también habló sobre la preparación de Panamá para su estreno mundialista y aseguró que el grupo trabaja cada detalle para llegar en las mejores condiciones al compromiso contra Ghana.

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"Las claves las estamos trabajando día a día en el campo. Tuvimos buenas sensaciones ante Bosnia y creo que de ahí parte todo. El equipo sabe lo que se viene y sabemos lo que es nuestro primer rival en esta copa. Lo estamos analizando paso a paso y siguiendo cada orden del profe para así saber lo que viene y estar preparados para dar ese primer golpe", comentó.

Sin embargo, una de las declaraciones que más llamó la atención en Honduras fue el reconocimiento que hizo al fútbol catracho y al Marathón, equipo con el que ha construido una fuerte identificación desde su llegada al país cinco estrellas.