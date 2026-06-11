Del sufrimiento a la emoción: Profe Ibáñez lloró con el gol de México

La inauguración del Mundial de 2026 dejó imágenes inolvidables dentro y fuera del terreno de juego. Entre ellas destacó la emotiva reacción de Julio “El Profe” Ibáñez, periodista de TUDN, quien no pudo contener las lágrimas durante el estreno de la Selección Mexicana frente a Sudáfrica en el Estadio Azteca El comunicador había anticipado en días anteriores que este compromiso tendría un significado especial para él. La emoción se desbordó cuando apenas corría el minuto nueve y Julián Quiñones marcó el primer gol del encuentro, provocando una explosión de alegría en las tribunas y una celebración cargada de sentimientos para el reportero.

Desde su ubicación en el estadio, Ibáñez festejó con un grito que reflejó mucho más que la anotación del Tri. El momento representó un desahogo personal luego de las complicadas experiencias que atravesó semanas atrás durante su estancia en Sudáfrica, país donde realizó parte de su cobertura previa a la Copa del Mundo. El respaldo de los aficionados mexicanos ha sido fundamental para el periodista desde su regreso al país. Ese cariño volvió a hacerse presente en una jornada histórica para el fútbol mexicano, donde la anotación de Quiñones terminó convirtiéndose en una auténtica catarsis para el integrante de TUDN.