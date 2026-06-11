Argentina convoca a futbolista de última hora previo al debut en el Mundial 2026

El zaguero Marcos Senesi, reciente incorporación del Tottenham inglés, se sumará al plantel de la Selección de Argentina para el Mundial 2026 tras la baja por lesión el pasado sábado de Leonardo Balerdi. "El defensor Marcos Senesi se suma a la convocatoria de futbolistas que disputarán la Copa Mundial de la FIFA 2026", anunció la Albiceleste a través de sus redes sociales, en una comunicación que puso fin a las especulaciones que surgieron en los últimos días tras informarse que Balerdi abandonaba la lista mundialista.

Desde aquel día, el entrenador argentino Lionel Scaloni expresó en más de una oportunidad que junto a su cuerpo técnico estaban evaluando distintas opciones y no solo en defensa, en base al funcionamiento del equipo y la evolución de algunos jugadores que llegaban con molestias. La convocatoria de Senesi, de 29 años y que tuvo una gran temporada en el Bournemouth inglés antes de ser fichado en los últimos días por el Tottenham, le aportará al seleccionado campeón del mundo variantes en defensa, que probablemente sea su sector del campo más vulnerable.

Tras la baja de Balerdi, zaguero del Olympique de Marsella, por una lesión muscular en el sóleo de la pierna derecha, el equipo argentino quedó únicamente con Cristian Romero, Nicolás Otamendi y Lisandro Martínez como defensores centrales naturales, además de Facundo Medina, que sin embargo se ha desempeñado más en el lateral izquierdo y aparece como única alternativa a Nicolás Tagliafico en ese puesto. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE