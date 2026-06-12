¿Portugal campeón del mundo? Cristiano Ronaldo responde antes de viajar a USA

El capitán de la selección portuguesa, Cristiano Ronaldo, aseguró este viernes que parte hacia el Mundial 2026 sin problemas, con esperanza y junto a una generación "muy buena", sin querer pronunciarse muy contundente sobre una eventual victoria del campeonato. El delantero de 41 años realizó estas declaraciones a periodistas desde el complejo Cidade do Futebol, en Oeiras (área metropolitana de Lisboa), antes de su partida hacia el aeropuerto de Lisboa, desde donde viajarán a Estados Unidos en el marco de la cita mundialista.

"Solo lo sabremos al final. Es una generación muy buena, pero, como digo, hay factores que no conseguimos controlar: los partidos, ganar o no ganar, que es el punto más importante. Pero creo que es una generación que va a dar muchas alegrías a los portugueses", aseguró Cristiano antes de viajar a suelo norteamericano. Y cuando los periodistas le volvieron a preguntar si veía posible que Portugal se alce con el único titulo que le falta en su palmares, reconoció que lo ve como una posibilidad: "Creo que sí, pero va a depender de muchos factores". Cristiano aseguró que parte hacia Estados Unidos "físicamente bien", "con bastante alegría" y "mucha esperanza", porque la cita en un Mundial "es siempre muy especial". No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE