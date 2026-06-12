¿Portugal campeón del mundo? Cristiano Ronaldo responde antes de viajar a USA

El capitán de la selección portuguesa, Cristiano Ronaldo, aseguró este viernes que parte hacia el Mundial 2026 sin problemas, con esperanza y junto a una generación "muy buena", sin querer pronunciarse muy contundente sobre una eventual victoria del campeonato.
El delantero de 41 años realizó estas declaraciones a periodistas desde el complejo Cidade do Futebol, en Oeiras (área metropolitana de Lisboa), antes de su partida hacia el aeropuerto de Lisboa, desde donde viajarán a Estados Unidos en el marco de la cita mundialista.
"Solo lo sabremos al final. Es una generación muy buena, pero, como digo, hay factores que no conseguimos controlar: los partidos, ganar o no ganar, que es el punto más importante. Pero creo que es una generación que va a dar muchas alegrías a los portugueses", aseguró Cristiano antes de viajar a suelo norteamericano.
Y cuando los periodistas le volvieron a preguntar si veía posible que Portugal se alce con el único titulo que le falta en su palmares, reconoció que lo ve como una posibilidad: "Creo que sí, pero va a depender de muchos factores".
Cristiano aseguró que parte hacia Estados Unidos "físicamente bien", "con bastante alegría" y "mucha esperanza", porque la cita en un Mundial "es siempre muy especial".
En su opinión, la preparación para el campeonato "fue bastante buena, agotadora", tras dos partidos amistosos (contra Chile y Nigeria) en los que no estuvieron "al más alto nivel", pese a que ganaron.
"Lo más importante es cuando la pelota empiece a rodar el día 17 (fecha de su primer partido frente a República Democrática del Congo). Ya mas adelante, pasado el segundo, tercer partido, cuando las cosas empiecen a apretar, cuando ya haya mucho cansancio, tanto psicológico como físico y por la temperatura también, ahí vamos a ver a los verdaderos campeones", explicó.
Portugal viaja hoy a Miami para iniciar su participación en el Mundial 2026. Cristiano y sus compañeros son cabeza del Grupo K, en el que también están Colombia, Uzbekistán y República Democrática del Congo.