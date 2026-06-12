España recibe una de las mejores noticias previo a su debut en el Mundial 2026

El extremo Víctor Muñoz llevó a cabo este viernes su primer entrenamiento con el grupo en la concentración de la selección española para el Mundial 2026 y dio un paso más en la recuperación de la lesión muscular que sufrió el pasado 19 de mayo.

Con Víctor Muñoz y los retornos durante la sesión del jueves de Lamine Yamal y Nico Williams, Luis de la Fuente contó por primera vez con los 26 futbolistas que forman la convocatoria de España para el Mundial.