  1. Mundial 2026

España recibe una de las mejores noticias previo a su debut en el Mundial 2026

'La Roja' contó por primera vez con sus 26 futbolistas en el entreno realizado este viernes a pocos días de debutar en United 2026.

España recibe una de las mejores noticias previo a su debut en el Mundial 2026

España cuenta con sus 26 futbolistas listos para el debut mundialista ante Cabo Verde en United 2026.
12 de junio de 2026 a las 11:28

El extremo Víctor Muñoz llevó a cabo este viernes su primer entrenamiento con el grupo en la concentración de la selección española para el Mundial 2026 y dio un paso más en la recuperación de la lesión muscular que sufrió el pasado 19 de mayo.

Con Víctor Muñoz y los retornos durante la sesión del jueves de Lamine Yamal y Nico Williams, Luis de la Fuente contó por primera vez con los 26 futbolistas que forman la convocatoria de España para el Mundial.

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La incorporación de Víctor Muñoz con el grupo tuvo de ‘premio’ un pasillo de collejas de sus compañeros antes de iniciar el trabajo de campo en la Baylor School de Chattanooga (Tenessee), igual que sufrieron Lamine Yamal y Nico Williams el jueves.

Fue la segunda sesión de preparación para el estreno en el Mundial del próximo 15 de junio ante Cabo Verde, un partido para el que los tres no serán titulares y su cantidad de minutos dependerá del estado físico de cada uno.

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El encuentro que se disputará en el estadio de Atlanta, de techo retráctil y con aire acondicionado que mitigará las condiciones meteorológicas adversas, de calor y alta humedad, que se viven en el Mundial 2026 que se disputa en Estados Unidos, México y Canadá.

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EFE
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Agencia EFE

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