Mbappé reveló la selección que busca a Deschamps después del Mundial

El capitán de la selección francesa, Kylian Mbappé, no quiere que el seleccionador, Didier Deschamps, que dejará el puesto tras el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, entrene a otro combinado nacional y, ante los rumores de que puede hacerse cargo de Italia, afirmó: "Que se busquen un italiano". "Espero que no vaya a entrenar a otra selección. Yo le presiono con eso. He visto que se habla de Italia, sería feo", dijo el delantero del Real Madrid en una entrevista a la televisión M6, que difunde los partidos de Francia, en la que consideró que tampoco le gustaría verle al frente de Argentina.

"Es nuestro entrenador, representa mucho para nosotros. Muchas selecciones van a quererle por todo lo que ha logrado. Que Italia busque un italiano. Didier es francés, es nuestro", agregó. Mbappé señaló que la mejor manera de hacer un homenaje a Deschamps en su última competición al frente de los 'bleus' sería ganar el Mundial, que sería el tercero para Francia, después de los títulos de 1998 y 2018: "Vamos a intentar hacer el mejor de los últimos Mundiales, con la esperanza de que para él sea el último".