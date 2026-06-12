  1. Mundial 2026

Rival de Brasil pierde a dos figuras: estos son los convocados para reemplazarlos

Los marroquíes no pierden tiempo y convocan a dos futbolistas a solo 1 día de su debut ante Brasil en la Copa del Mundo 2026.

Rival de Brasil pierde a dos figuras: estos son los convocados para reemplazarlos

Marruecos debutará este sábado ante la 'Canarinha' de Carlo Ancelotti en la Copa del Mundo 2026.
12 de junio de 2026 a las 08:43

La Federación Real Marroquí de Fútbol (FRMF) confirmó oficialmente este viernes la ausencia de Abdessamad Ezzalzouli (Ez Abde) y Nayef Aguerd en la lista definitiva de Marruecos para el Mundial 2026, que arrancó este jueves, debido a lesiones, y su sustitución por Amin Sbai y Marwane Saadane.

En un comunicado, la FRMF explicó que el extremo del Real Betis, Ez Abde, sufre una lesión en la rodilla derecha con afectación del ligamento colateral interno, que requerirá un periodo prolongado de tratamiento y rehabilitación, lo que le impide participar en la fase final del torneo.

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Por su parte, el defensa del Olympique de Marsella, Aguerd, "aunque ha mostrado una mejora notable en las últimas semanas", no llegará a recuperar por completo su forma física y competitiva antes del inicio de la competición, ya que el tiempo restante no es suficiente para asegurar su recuperación total, añade la nota.

Con base en los informes médicos acreditados y para garantizar la disponibilidad total del grupo desde el inicio de las competiciones, el seleccionador nacional, Mohamed Ouahbi, ha decidido convocar a Sbai (delantero) y Saadane (defensa) para integrarlos en la lista final de 26 jugadores.

Ambos ya participaron en los entrenamientos preparativos del equipo dentro de la lista ampliada de reservas, donde mostraron compromiso y preparación, según el comunicado.

La FRMF destacó además que el estado de salud general del resto de los jugadores del equipo inspira confianza y que la mayoría continúa su preparación en buenas condiciones.

Marwane Saadane y Amin Sbai son los jugadores convocados por Marruecos para sustituir las bajas de Ez Abde y Nayef Aguerd.

Marwane Saadane y Amin Sbai son los jugadores convocados por Marruecos para sustituir las bajas de Ez Abde y Nayef Aguerd.

Según los controles médicos realizados, su estado se ajusta a "las exigencias de esta fase decisiva y a las expectativas de los aficionados marroquíes".

Baja sensible en pleno Mundial: se pierde el torneo y se retira de la selección

Marruecos llega al Mundial 2026, que se juega en Estados Unidos, México y Canadá, como una de las selecciones emergentes del fútbol internacional tras firmar una histórica actuación en Catar 2022, donde se convirtió en el primer equipo africano en alcanzar las semifinales de una Copa del Mundo.

Los Leones del Atlas debutarán el torneo frente a la poderosa Brasil de Carlo Ancelotti este sábado en el MetLife Stadium, situado en East Rutherford, en el área metropolitana de Nueva York.

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Agencia EFE

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