Rival de Brasil pierde a dos figuras: estos son los convocados para reemplazarlos

La Federación Real Marroquí de Fútbol (FRMF) confirmó oficialmente este viernes la ausencia de Abdessamad Ezzalzouli (Ez Abde) y Nayef Aguerd en la lista definitiva de Marruecos para el Mundial 2026, que arrancó este jueves, debido a lesiones, y su sustitución por Amin Sbai y Marwane Saadane. En un comunicado, la FRMF explicó que el extremo del Real Betis, Ez Abde, sufre una lesión en la rodilla derecha con afectación del ligamento colateral interno, que requerirá un periodo prolongado de tratamiento y rehabilitación, lo que le impide participar en la fase final del torneo.

Por su parte, el defensa del Olympique de Marsella, Aguerd, "aunque ha mostrado una mejora notable en las últimas semanas", no llegará a recuperar por completo su forma física y competitiva antes del inicio de la competición, ya que el tiempo restante no es suficiente para asegurar su recuperación total, añade la nota. Con base en los informes médicos acreditados y para garantizar la disponibilidad total del grupo desde el inicio de las competiciones, el seleccionador nacional, Mohamed Ouahbi, ha decidido convocar a Sbai (delantero) y Saadane (defensa) para integrarlos en la lista final de 26 jugadores. Ambos ya participaron en los entrenamientos preparativos del equipo dentro de la lista ampliada de reservas, donde mostraron compromiso y preparación, según el comunicado. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE La FRMF destacó además que el estado de salud general del resto de los jugadores del equipo inspira confianza y que la mayoría continúa su preparación en buenas condiciones.

Según los controles médicos realizados, su estado se ajusta a "las exigencias de esta fase decisiva y a las expectativas de los aficionados marroquíes".