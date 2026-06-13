La reacción de Trump por la goleada de USA sobre Paraguay en el Mundial 2026

"¡Felicitaciones al equipo de Estados Unidos por su gran victoria, 4-1, sobre un muy buen equipo de Paraguay! ¡Sigan así!", escribió el republicano en la red Truth Social.

El presidente de Estados Unidos , Donald Trump , felicitó este sábado a la selección de su país por golear anoche a una irreconocible Paraguay de Gustavo Alfaro en su debut en el Mundial 2026.

Trump no acudió al partido disputado en Los Ángeles y, en su representación, envió al secretario de Estado, Marco Rubio, quien presenció el encuentro junto al presidente de Paraguay, Santiago Peña, y al presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

El líder republicano permaneció en la Casa Blanca, donde este domingo celebrará su 80 cumpleaños con una inédita velada de combates de artes marciales mixtas de la UFC, antes de viajar a Francia para la cumbre de líderes del G7.

Estados Unidos se impuso con claridad por 4-1 a Paraguay en su debut mundialista, un resultado que sitúa al proyecto del argentino Mauricio Pochettino en el primer lugar del grupo D.

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La próxima cita para el 'Team USA' será el viernes cuando enfrente a Australia en Seattle por la segunda jornada de la fase de grupos.