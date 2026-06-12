Ibrahimovic despedaza a Panamá en el Mundial: "Serán el saco de boxear"

La selección de Panamá se prepara para hacer su estreno en la Copa Mundial de la FIFA 2026 este 17 de junio cuando enfrente a Ghana. El conjunto dirigido por Thomas Christiansen forma parte del Grupo L, una zona considerada por muchos como una de las más complicadas del torneo, ya que también la integran Inglaterra y Croacia.

Pese al alto nivel de sus rivales, el optimismo reina entre los aficionados canaleros, quienes confían en que su selección pueda dar la sorpresa y competir por un boleto a los dieciseisavos de final. La ilusión de avanzar de ronda se mantiene intacta entre los seguidores panameños.