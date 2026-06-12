Ibrahimovic despedaza a Panamá en el Mundial: "Serán el saco de boxear"

La selección de Panamá se prepara para hacer su estreno en la Copa Mundial de la FIFA 2026 este 17 de junio cuando enfrente a Ghana. El conjunto dirigido por Thomas Christiansen forma parte del Grupo L, una zona considerada por muchos como una de las más complicadas del torneo, ya que también la integran Inglaterra y Croacia.
Pese al alto nivel de sus rivales, el optimismo reina entre los aficionados canaleros, quienes confían en que su selección pueda dar la sorpresa y competir por un boleto a los dieciseisavos de final. La ilusión de avanzar de ronda se mantiene intacta entre los seguidores panameños.
Sin embargo, no todos comparten ese entusiasmo. Durante una transmisión televisiva en la que participa como comentarista, el exdelantero sueco Zlatan Ibrahimovic lanzó unas declaraciones que rápidamente generaron debate. La leyenda de Suecia y exfigura de clubes como Barcelona, Juventus, Ajax, Inter de Milán, Milan, PSG, LA Galaxy y Malmö fue contundente al analizar las posibilidades del grupo.
“Tenemos a Inglaterra. ¿Volverá a casa? Ya veremos. Tenemos a Croacia. Yo también tengo raíces croatas, así que los apoyo en este torneo. Tenemos a Ghana. Tienen mucho talento, veremos qué nos deparan. Tenemos a Panamá. Desafortunadamente, en este grupo, creo que serán el saco de boxeo”.
El histórico atacante sueco profundizó aún más en su valoración sobre el panorama del sector y dejó claro que no ve a Panamá peleando por los puestos de clasificación. “Inglaterra y Croacia lucharán por el primer puesto, y Ghana podría complicarles las cosas y sumar algunos puntos. Pero no veo a Panamá”.