Saíd, Cristian y Walter, a poner en alto el arbitraje de Honduras en el Qatar vs Suiza

El arbitraje hondureño tiene su página de oro este sábado 13 de junio con el debut de Saíd Martínez como principal del partido entre Qatar y Suiza, correspondiente al Grupo B de la Copa del Mundo 2026, un nombramiento que marca un antes y un después para el arbitraje nacional. El encuentro se disputará en el San Francisco Bay Area Stadium, desde la 1 de la tarde en Honduras, y será el primer árbitro central catracho impartiendo justicia en una Copa del Mundo.

Aunque el originario de Tocoa, Colón y de 34 años de edad, ya había estado presente en el Mundial de Qatar 2022, donde desempeñó funciones como cuarto oficial, nunca fue designado para dirigir un partido mundialista desde el silbato principal. La confianza depositada por FIFA en el colegiado hondureño llega después de varios años de destacadas actuaciones en torneos de Concacaf y competencias internacionales. Martínez se ha convertido en uno de los árbitros más reconocidos de la región de Concacaf, participando en finales, eliminatorias mundialistas, Copa Oro y otros eventos de alto nivel, consolidándose como uno de los jueces más importantes del área. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE Además, Honduras contará con una destacada presencia en el cuerpo arbitral de este compromiso, ya que los experimentados Walter López y Cristian Ramírez fueron nombrados como árbitros asistentes, formando el equipo hondureño.