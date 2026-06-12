Insólito protagonista: pato mundialista desata locura en celebración de México

La fiesta por el triunfo de México en el arranque de la Copa del Mundo 2026 no solo tuvo como protagonistas a los aficionados y jugadores, sino también a un peculiar personaje que se ganó el cariño de miles de personas. Se trata de un pato vestido con los colores de la selección mexicana, cuya presencia llamó la atención durante los festejos en la capital del país. Tras el triunfo 2-0 sobre Sudáfrica, cientos de seguidores se reunieron en distintos puntos de la Ciudad de México para celebrar el resultado. Entre la multitud apareció el ave luciendo una camiseta verde con el escudo nacional, convirtiéndose rápidamente en una de las imágenes más comentadas y compartidas en las redes sociales.

Según publicaciones difundidas por usuarios en plataformas digitales, el pato pertenece a una familia que se dedica a la venta de aguas frescas y que suele llevarlo a diferentes actividades públicas. Además, es conocido por aparecer con atuendos especiales dependiendo de la ocasión, situación que volvió a repetirse durante la inauguración del Mundial. Bajo una persistente lluvia, el popular “pato mundialista” recorrió las calles rodeado de música, cánticos y el entusiasmo de los seguidores del Tricolor. Decenas de personas aprovecharon para fotografiarlo y grabar videos que posteriormente se volvieron virales, provocando una ola de comentarios divertidos y muestras de cariño hacia el singular acompañante de la celebración.