Vinicius se sincera con Neymar y lanza advertencia si ven de menos a Brasil

El delantero de la selección brasileña Vinícius Júnior aseguró este viernes que no ha venido al Mundial 2026 para ser el mejor jugador del torneo, sino para "cambiar la historia" de la Canarinha y demostrar "a todos" que pueden ser campeones. "Solo quiero aprovechar la oportunidad y demostrar a todos que podemos ser campeones", afirmó el extremo del Real Madrid en la rueda de prensa previa al debut contra Marruecos, en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

El 7 de la 'Seleção' aseguró que está "en el momento más especial e importante" de su carrera y en nivel físico y técnico ideal después de una temporada con el Real Madrid sin lesiones. Asimismo, afirmó que volver a estar al lado de Carlo Ancelotti, con el que coincidió en el Real Madrid, le da "mucha confianza" para poder repetir con la absoluta los éxitos que ha conseguido en los últimos años en el conjunto blanco. "Espero cambiar la historia de mi país. No estoy hablando de goles o asistencias, estoy hablando de hacer con que mi equipo tenga confianza y gane, que es lo más importante", agregó en una comparecencia marcada por el gesto serio de Vini. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE "No estoy aquí para ser el mejor jugador del torneo, estoy aquí para hacer que Brasil gane", insistió. Además, resaltó que ahora poco importa quién fue el último campeón de la Eurocopa o de la Copa América porque todas las selecciones empiezan de cero en un Mundial.