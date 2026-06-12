Periodista argentino destrozó a México: "No tenés grandeza, una selección perdedora"

La victoria de México sobre Sudáfrica por 2-0 en el arranque del Mundial 2026 no convenció del todo a los expertos y aficionados. El 'Tri' se quedó corto en el marcador pese a jugar con dos hombres de ventaja por varios minutos tras las expulsiones Sithole y Zwane.
La prensa azteca resaltó que lo más importante fue conseguir los primeros tres puntos del torneo y en Argentina se mostraron indignados por el nivel que mostraron los dirigidos por Javier Aguirre.
Juan Carlos Pasman, más conocido como 'Toti', explicó que México carece de grandeza para ilusionarse con trascender en el Mundial.
Para el periodista argentino, el hecho de que el 'Tri' se haya conformado con la ventaja en el marcador, denota la poca ambición que tiene el equipo.
Por otro lado, hizo hincapié en el flojo arbitraje que tuvo Wilton Sampaio, el brasileño que expulsó a dos jugadores sudafricanos y, a su entender, uno de manera injusta. De todas maneras, Pasman criticó mucho el planteo del 'Vasco' y afirmó que un entrenador como Ricardo La Volpe podría darle otro nivel de juego a los mexicanos.
LA OPINIÓN DE JUAN CARLOS PASMAN
"No tenés grandeza, México, no tenés grandeza. Por eso sos una selección perdedora en la historia de las Copa del Mundo. Hoy tenías todo a favor: el Azteca, la gente, los shows, los mariachis, una selección flojita, inocente, limitada como Sudáfrica en frente. El gol tempranero, golazo de la figura del partido, este Quiñones que la rompe en Arabia, este año hizo más goles que Cristiano Ronaldo y te tiraste atrás. Te tiraste atrás en el primer tiempo. En vez de ir a ganar 2-0, 3-0, 4-0, de darle fiesta a los más de 80.000 mexicanos que coparon el estadio, se tiró atrás, a especular, a jugar de contra", comenzó diciendo Pasman en Bolavip Argentina.
"La gente silbó a México durante algunas jugadas del partido. La verdad, para jugar así, para hacer esto hubiesen llamado a La Volpe. A Ricardito que por lo menos le gusta el fítbol ofensivo, que es ambicioso, que ataca, que va para adelante. México solamente obtuvo una victoria módica frente a Sudáfrica, que casi todo el segundo tiempo jugó con 10 hombres y el primer gol fue un regalito", añadió.
"Para mí, Sampaio hizo de las suyas. La segunda roja creo que no era, después lo echa a Montes, el capitán mexicano, para compensar un poquito y que no se note tanto. Es verdad que hubo un golpe de Zwane, pero con una amarilla lo arreglaba. México ganó, nunca había ganado en un partido inaugural y eso es importante, pero demostró, este equipo del Vasco Aguirre y de Rafa Márquez, que no tiene la grandeza necesaria para hacer historia en el Mundial", sentenció.