Estados Unidos vs Paraguay EN VIVO: hora y dónde ver el Mundial 2026

La actividad de los países anfitriones en la Copa del Mundo 2026 continuará este viernes con la presentación de Estados Unidos, el último de los organizadores en entrar en escena tras el debut victorioso de México y el estreno de Canadá, que también verá acción durante la jornada.
El conjunto estadounidense tendrá como primer rival a Paraguay en un compromiso correspondiente al Grupo D. Aunque la selección guaraní no suele figurar entre las principales candidatas al título, llega al torneo con argumentos suficientes para competir y complicar a cualquiera de sus adversarios. En la misma llave también aparecen Australia y Turquía.
El encuentro se disputará en la ciudad de Los Ángeles, donde el equipo dirigido por Mauricio Pochettino buscará arrancar con buen pie su participación mundialista. Los norteamericanos llegan después de una serie de amistosos exigentes frente a selecciones de gran nivel como Bélgica, Portugal, Senegal y Alemania.
Si bien los resultados no fueron ampliamente favorables, el combinado de las barras y las estrellas mostró aspectos positivos en su funcionamiento colectivo, algo que genera optimismo de cara a su debut ante su afición.
Por su parte, Paraguay atraviesa un momento alentador desde la llegada del técnico argentino Gustavo Alfaro. Bajo su conducción, el equipo recuperó solidez defensiva, disciplina táctica y confianza, factores que fueron determinantes para conseguir su clasificación al Mundial en la recta final de las eliminatorias.
El partido entre Estados Unidos y Paraguay comenzará a las 7:00 de la noche, hora de Honduras, y lo podes ver a través de Tigo Sports Honduras. Las posibles alineaciones serían las siguientes.
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Estados Unidos con Matt Freese; Chris Richards, Tim Ream, Alex Freeman; Antonee Robinson, Weston McKennie, Tyler Adams, Serginho Dest; Malik Tillman, Christian Pulisic y Folarin Balogun.
Mientras que Paraguay podría iniciar con Orlando Gill; Junior Alonso, Omar Alderete, Gustavo Gómez, Juan Cáceres; Diego Gómez, Andrés Cubas, Damián Bobadilla; Mauricio Magalhães, Antonio Sanabria y Miguel Almirón.