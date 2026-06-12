Estados Unidos vs Paraguay EN VIVO: hora y dónde ver el Mundial 2026

La actividad de los países anfitriones en la Copa del Mundo 2026 continuará este viernes con la presentación de Estados Unidos, el último de los organizadores en entrar en escena tras el debut victorioso de México y el estreno de Canadá, que también verá acción durante la jornada. El conjunto estadounidense tendrá como primer rival a Paraguay en un compromiso correspondiente al Grupo D. Aunque la selección guaraní no suele figurar entre las principales candidatas al título, llega al torneo con argumentos suficientes para competir y complicar a cualquiera de sus adversarios. En la misma llave también aparecen Australia y Turquía.

El encuentro se disputará en la ciudad de Los Ángeles, donde el equipo dirigido por Mauricio Pochettino buscará arrancar con buen pie su participación mundialista. Los norteamericanos llegan después de una serie de amistosos exigentes frente a selecciones de gran nivel como Bélgica, Portugal, Senegal y Alemania. Si bien los resultados no fueron ampliamente favorables, el combinado de las barras y las estrellas mostró aspectos positivos en su funcionamiento colectivo, algo que genera optimismo de cara a su debut ante su afición.