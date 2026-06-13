Said Martínez y Vinicius debutan: partidos de hoy 13 de junio en el Mundial 2026

La actividad comenzará con el duelo entre Qatar y Suiza, correspondiente al Grupo B, partido donde el árbitro hondureño Said Martínez tendrá participación y hara historia al ser el primer catracho en dirigir un partido de una Copa del Mundo.

La Copa Mundial de la FIFA 2026 vivirá este sábado 13 de junio una intensa jornada de fase de grupos con cuatro partidos que prometen emociones en distintos escenarios de Estados Unidos y Canadá. Ocho selecciones saltarán al terreno de juego con el objetivo de sumar sus primeros puntos o dar un paso importante hacia la clasificación a los octavos de final.

Los cataríes buscarán sorprender ante una selección europea que suele destacar por su orden táctico y experiencia en grandes torneos. Ambos equipos saben que un buen resultado en el estreno puede marcar el rumbo de su participación en la competición.

Uno de los encuentros más esperados del día será el debut de la Brasil de Vinicius y Ancelotti frente a Marruecos en el Grupo C. La Canarinha llega con la presión de volver a conquistar el título mundial después de más de dos décadas de espera, mientras que los marroquíes intentarán confirmar que su destacada actuación en la pasada Copa del Mundo no fue producto de la casualidad.

Más tarde, Haití y Escocia protagonizarán otro compromiso del Grupo C. Los caribeños se enfrentan a una oportunidad histórica para competir al máximo nivel internacional, mientras que los escoceses buscarán imponer su experiencia europea en un partido que podría resultar determinante para las aspiraciones de ambos equipos en la fase de grupos.

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La jornada cerrará con el enfrentamiento entre Australia y Turquía, correspondiente al Grupo D . El encuentro se disputará en Vancouver, Canadá, y reunirá a dos selecciones que aspirarán a convertirse en una de las sorpresas del torneo. Tanto australianos como turcos saben que cada punto será clave en una zona que promete ser muy disputada.