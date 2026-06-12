  1. Mundial 2026

Speed desató la locura: así festejó el primer gol de Estados Unidos en el Mundial

El creador de contenido celebró de forma eufórica en el SoFi Stadium de Los Ángeles, Estados Unidos.

12 de junio de 2026 a las 20:01

El influencer estadounidense Speed volvió a convertirse en protagonista durante el Mundial de 2026, esta vez gracias a la efusiva celebración que protagonizó en el SoFi Stadium durante el partido entre Estados Unidos y Paraguay. El popular creador de contenido vivió con intensidad el primer gol del combinado norteamericano y su reacción rápidamente se hizo viral en redes sociales.

La anotación que desató la locura llegó de manera inesperada, luego de un autogol del defensor paraguayo Damián Bobadilla. La jugada terminó favoreciendo a Estados Unidos y provocó la explosión de alegría entre los miles de aficionados presentes en el estadio de Los Ángeles.

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Entre ellos se encontraba Speed, quien estaba realizando una transmisión en vivo para sus millones de seguidores. Apenas vio el balón cruzar la línea de meta, saltó de su asiento y corrió hacia la baranda para festejar con toda su energía, mientras gritaba y celebraba junto a los aficionados estadounidenses.

Las imágenes mostraron al influencer completamente eufórico, levantando los brazos y compartiendo la emoción del momento con los presentes. Su reacción fue captada tanto por los asistentes como por los usuarios que seguían su directo, generando una ola de comentarios y reproducciones en cuestión de minutos.

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No es la primera vez que Speed se roba las miradas en un evento deportivo, pero su festejo durante el debut mundialista de Estados Unidos volvió a demostrar por qué es una de las figuras más populares de internet. Su celebración tras el autogol de Bobadilla terminó siendo casi tan comentada como la propia jugada que abrió el marcador para los anfitriones

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Mario Figueroa
Mario Figueroa
Periodista

Con experiencia en medios de comunicación desde 2018. En DIEZ a partir de 2022, actualmente es periodista de la sección de Fútbol Nacional y es Licenciado en Periodismo graduado en la UNAH-VS.

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