Speed desató la locura: así festejó el primer gol de Estados Unidos en el Mundial

El influencer estadounidense Speed volvió a convertirse en protagonista durante el Mundial de 2026, esta vez gracias a la efusiva celebración que protagonizó en el SoFi Stadium durante el partido entre Estados Unidos y Paraguay. El popular creador de contenido vivió con intensidad el primer gol del combinado norteamericano y su reacción rápidamente se hizo viral en redes sociales. La anotación que desató la locura llegó de manera inesperada, luego de un autogol del defensor paraguayo Damián Bobadilla. La jugada terminó favoreciendo a Estados Unidos y provocó la explosión de alegría entre los miles de aficionados presentes en el estadio de Los Ángeles.

Entre ellos se encontraba Speed, quien estaba realizando una transmisión en vivo para sus millones de seguidores. Apenas vio el balón cruzar la línea de meta, saltó de su asiento y corrió hacia la baranda para festejar con toda su energía, mientras gritaba y celebraba junto a los aficionados estadounidenses. Las imágenes mostraron al influencer completamente eufórico, levantando los brazos y compartiendo la emoción del momento con los presentes. Su reacción fue captada tanto por los asistentes como por los usuarios que seguían su directo, generando una ola de comentarios y reproducciones en cuestión de minutos.