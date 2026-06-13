¡Nuevo problema en el Mundial! Hallan un muerto mientras entrenaban: "En bolsa negra"

Las autoridades mexicanas investigan el hallazgo de un cuerpo sin vida encontrado en el interior de un vehículo estacionado en el centro de entrenamiento de la selección de Irán, que se encuentra concentrada en Tijuana para disputar la Copa Mundial de la FIFA 2026. De acuerdo con los reportes oficiales, el descubrimiento ocurrió luego de que agentes policiales acudieran a revisar una camioneta Toyota SUV de color gris que permanecía abandonada hace varios días en el estacionamiento de un supermercado de la ciudad fronteriza.

La inspección fue motivada por las denuncias de varios ciudadanos, quienes alertaron sobre un fuerte olor que provenía del vehículo. Tras abrir la unidad, los agentes localizaron en el maletero el cuerpo de una persona en avanzado estado de descomposición. La Fiscalía informó que la víctima se encontraba envuelta en una bolsa negra y presentaba evidentes signos de violencia, por lo que el caso ya es investigado como un posible homicidio. "Al inspeccionar el vehículo, encontraron en el maletero a una persona envuelta en una bolsa negra, con signos de violencia", explicó la Fiscalía. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE

Hasta el momento, las autoridades trabajan para identificar a la persona fallecida y esclarecer las circunstancias del crimen. Pese a la cercanía del hallazgo con el lugar donde se hospeda y entrena la selección iraní, las autoridades dejaron claro que no existe ningún indicio que vincule al combinado asiático con este hecho delictivo. La zona cuenta con importantes medidas de seguridad debido a la presencia de una de las delegaciones participantes en el Mundial, aunque el incidente vuelve a poner en evidencia los problemas de criminalidad que afectan a varias ciudades mexicanas. Tijuana, en particular, ha figurado en distintos estudios internacionales entre las urbes con mayores índices de violencia en el mundo.

Prohibición de pasar más de 24 horas en Estados Unidos

El suceso ha generado preocupación en el entorno de la selección iraní, que ya afronta diversas complicaciones logísticas durante su participación en el torneo. El equipo tiene establecida su base de operaciones en territorio mexicano, pero deberá desplazarse constantemente a Estados Unidos para disputar sus compromisos mundialistas. La situación se ha vuelto aún más compleja debido a las restricciones migratorias que afectan a parte de la delegación iraní. Como consecuencia, el equipo no puede permanecer en suelo estadounidense por períodos prolongados y debe regresar a México una vez finalizados sus encuentros. Esta condición obliga a los dirigidos por Irán a realizar continuos viajes entre ambos países, reduciendo los tiempos de descanso y preparación entre partidos, un aspecto que podría influir en su rendimiento deportivo a lo largo de la competición. En la fase de grupos, el conjunto asiático afrontará tres compromisos en territorio estadounidense. Sus dos primeros encuentros serán en California frente a Nueva Zelanda y Bélgica, mientras que cerrará la primera ronda en Seattle contra Egipto.