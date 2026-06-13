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Selección es asaltada en el Mundial: así fue el robo que sufrieron en Estados Unidos

A días del debut en el Mundial 2026, una selección europea sufre un golpe inesperado fuera de las canchas

13 de junio de 2026 a las 07:55
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El robo que nadie vio venir: estrellas mundialistas se quedan sin su utilería personal tras ser 'asaltados' en Estados Unidos
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A pocos días de su esperado debut en la Copa del Mundo, Inglaterra, una de las selecciones más importantes del planeta, ha sido protagonista de un hecho que parece sacado de una película.

 Johan Raudales
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Lo que debía ser una etapa tranquila de preparación se convirtió en una auténtica pesadilla tras un robo que afectó directamente al equipo durante su estancia en Kansas City.
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Según los reportes iniciales, el incidente ocurrió mientras la delegación realizaba actividades relacionadas con su logística y preparación. En cuestión de horas, la noticia recorrió el mundo y generó preocupación tanto dentro del plantel como entre sus seguidores.

 Johan Raudales
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Los delincuentes lograron apoderarse de una importante cantidad de material deportivo y tecnológico utilizado diariamente por jugadores y cuerpo técnico.
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La pérdida incluyó elementos fundamentales para los entrenamientos y para el análisis táctico previo a los encuentros mundialistas.
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Entre los objetos robados destacan varios pares de tacos personalizados pertenecientes a algunas de las principales figuras del equipo. Muchos de estos implementos habían sido adaptados especialmente para cada futbolista, por lo que su reemplazo no resulta tan sencillo como adquirir un nuevo par de zapatos deportivos.
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Además del calzado, también desaparecieron dispositivos tecnológicos utilizados por el cuerpo técnico. Estos equipos son fundamentales para el estudio de rivales, el seguimiento físico de los jugadores y la planificación estratégica de los entrenamientos.
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Uno de los aspectos más sorprendentes del caso fue la desaparición de prácticamente todos los balones de trabajo que utilizaba el plantel. De acuerdo con la información divulgada, la delegación llegó a quedarse con un solo balón disponible para continuar sus prácticas.
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La situación obligó a los responsables de la federación y a los patrocinadores deportivos a reaccionar de inmediato. Desde Europa se organizó un envío urgente con nuevo material para garantizar que la preparación del equipo no sufriera retrasos importantes.
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La rapidez de la respuesta permitió que el grupo pudiera continuar con su agenda de entrenamientos. Sin embargo, el episodio generó molestias e incertidumbre dentro de la concentración, especialmente porque ocurrió en un momento clave de la preparación.
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El seleccionador y sus colaboradores han intentado mantener el enfoque exclusivamente en el aspecto deportivo. El objetivo es evitar que un acontecimiento extrafutbolístico termine afectando el rendimiento de los jugadores antes de un partido considerado fundamental para sus aspiraciones.
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Por su parte, las autoridades locales iniciaron una investigación inmediata para esclarecer los hechos. Las primeras diligencias permitieron identificar a varios sospechosos y realizar detenciones relacionadas con el caso.
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Como medida preventiva, la seguridad alrededor del campamento fue reforzada considerablemente. Se incrementó la vigilancia en las instalaciones y se revisaron los protocolos para proteger tanto a los futbolistas como a todo el personal que acompaña a la delegación.
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Lo ocurrido se ha convertido en una de las historias más sorprendentes de la previa mundialista. Aunque el equipo logró recuperar la normalidad gracias al material de reemplazo, el episodio deja una anécdota difícil de olvidar y añade una dosis inesperada de tensión antes de salir a escena en el torneo más importante del fútbol mundial.
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