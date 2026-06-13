Ancelotti y la decisión más arriesgada con Neymar a horas de debutar en el Mundial

La selección brasileña debuta este sábado contra Marruecos en el Mundial 2026 y Neymar continúa de baja. El delantero sigue un proceso de rehabilitación y la incertidumbre es máxima porque hace un mes que no juega y desde que comenzó la preparación para el torneo no ha podido entrenar con sus compañeros. Neymar no ha aparecido en ninguna de las sesiones de esta semana y ha seguido ejercitándose en el gimnasio con vistas a superar una lesión de grado II en el gemelo derecho, que sufrió el pasado 17 de mayo.

"Neymar está trabajando muy fuerte para recuperarse lo más rápido posible. La expectativa es que se recupere y se reincorporará al grupo la próxima semana. Cuando convocamos a Neymar, lo hacemos no solo por su calidad técnica, que es indiscutible, sino también por su experiencia y el ejemplo que puede dar a los jugadores jóvenes de este grupo", explicó el técnico Carlo Ancelotti en la previa. El punto es que las dudas aparecieron en Brasil, pero el entrenador italiano tomó una decisión trascendental: dejar a Neymar en el equipo. La FIFA permite realizar variantes en la lista definitiva de los 26 convocados hasta 24 horas antes del primer partido de la selección en el Mundial, y Ancelotti decidió no hacer ese cambio. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE La particularidad de esta situación es que Joao Pedro siguió entrenando de forma personal por si el DT decidía realizar el cambio en la citación. El delantero del Chelsea nunca perdió la esperanza, pero ahora, por cuestiones reglamentarias, eso se acabó.