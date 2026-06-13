Lamine Yamal fue captado fuera de la concentración de España y se conoció el motivo

Yamal visto en un Walmart de Fort Oglethorpe, una localidad de Georgia a solo unas millas de Chattanooga, Tennessee, donde La Roja, que disputará dos partidos en Atlanta, tiene su campamento mundialista.

El delantero Lamine Yamal , el joven estrella de la selección española y el Barcelona, fue captado en video mientras hacía compras en una tienda de Georgia.

El video del delantero de 18 años, considerado uno de los mejores jugadores del mundo, se ha hecho viral las redes sociales.

La visita de Yamal a la tienda es solo el ejemplo más reciente de visitantes europeos que se hacen virales al experimentar la cultura estadounidense.

Recientemente, un turista alemán se hizo viral durante su viaje por Georgia y el resto del sur del país.

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Yamal no es un turista cualquiera pues se espera que el joven lidere a España para llegar lejos en el torneo, o incluso para levantar el trofeo de la Copa Mundial el 19 de julio.

El primer partido de España en Atlanta será el lunes contra Cabo Verde y frente a Arabia Saudí el 21 de junio.