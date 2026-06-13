Por culpa de la FIFA: la razón por la que nueva selección debe cambiar su uniforme

El Mundial de 2026 apenas ha comenzado y ya han surgido las primeras controversias relacionadas con la indumentaria de las selecciones participantes.
En esta ocasión, la FIFA ha solicitado a Egipto realizar cambios en su uniforme oficial al considerar que algunos elementos incumplen el reglamento establecido para la competición.
La principal razón del organismo rector del fútbol mundial está relacionada con las siete estrellas que aparecen sobre el escudo de la selección egipcia. Cada una representa uno de los títulos conquistados por los "Faraones" en la Copa Africana de Naciones, torneo que han ganado en 1957, 1959, 1986, 1998, 2006, 2008 y 2010, siendo el país más laureado de la historia de la competición.
Sin embargo, la FIFA recordó que durante la Copa del Mundo únicamente pueden exhibirse estrellas que representen campeonatos mundiales ganados. Debido a que Egipto nunca ha conquistado el título mundialista, deberá retirar esos distintivos de su camiseta mientras participe en el torneo.
"La FIFA nos informó que no se permiten estrellas de torneos continentales en las camisetas del Mundial", explicó una fuente vinculada a la Federación Egipcia de Fútbol.
La medida ha generado sorpresa entre aficionados y dirigentes, ya que las estrellas forman parte de la identidad visual de la selección africana desde hace años y representan uno de los mayores orgullos deportivos del país.
Del mismo modo, el máximo ente del fútbol ordenó modificar el color de los números que aparecen en la camiseta. Actualmente, los dorsales son de color dorado, una característica habitual en los uniformes egipcios durante los últimos años.
No obstante, la FIFA considera que el contraste no es suficiente para las transmisiones televisivas y para el trabajo de árbitros, oficiales y espectadores. Por esa razón, solicitó que los números sean reemplazados por dorsales de color blanco para mejorar su visibilidad.
"La FIFA también solicitó modificar el color de los números de las camisetas para que sean blancos en lugar de dorados, con el fin de mejorar la visibilidad. Esto no es una sorpresa y ya estábamos al tanto de esto antes del torneo", señalaron desde la federación africana.
Las autoridades egipcias ya trabajan en las modificaciones y esperan tener lista la nueva versión del uniforme antes del estreno mundialista del próximo lunes frente a Bélgica.
HAITÍ TAMBIÉN TUVO QUE HACERLO
No es la primera vez que la FIFA interviene en el diseño de las camisetas durante este Mundial. Hace unos días, la selección de Haití también tuvo que realizar ajustes en su indumentaria después de que el organismo detectara elementos que no cumplían con las regulaciones oficiales del torneo, una muestra de la estricta supervisión que mantiene sobre todos los detalles relacionados con la imagen y presentación de las selecciones participantes.
Con estas modificaciones, Egipto deberá dejar temporalmente de exhibir uno de los símbolos más representativos de su historia futbolística y adaptar su uniforme a las exigencias reglamentarias impuestas por la FIFA para la máxima competición del fútbol mundial.