Por culpa de la FIFA: la razón por la que nueva selección debe cambiar su uniforme

El Mundial de 2026 apenas ha comenzado y ya han surgido las primeras controversias relacionadas con la indumentaria de las selecciones participantes. En esta ocasión, la FIFA ha solicitado a Egipto realizar cambios en su uniforme oficial al considerar que algunos elementos incumplen el reglamento establecido para la competición.

La principal razón del organismo rector del fútbol mundial está relacionada con las siete estrellas que aparecen sobre el escudo de la selección egipcia. Cada una representa uno de los títulos conquistados por los "Faraones" en la Copa Africana de Naciones, torneo que han ganado en 1957, 1959, 1986, 1998, 2006, 2008 y 2010, siendo el país más laureado de la historia de la competición. Sin embargo, la FIFA recordó que durante la Copa del Mundo únicamente pueden exhibirse estrellas que representen campeonatos mundiales ganados. Debido a que Egipto nunca ha conquistado el título mundialista, deberá retirar esos distintivos de su camiseta mientras participe en el torneo.

"La FIFA nos informó que no se permiten estrellas de torneos continentales en las camisetas del Mundial", explicó una fuente vinculada a la Federación Egipcia de Fútbol. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE La medida ha generado sorpresa entre aficionados y dirigentes, ya que las estrellas forman parte de la identidad visual de la selección africana desde hace años y representan uno de los mayores orgullos deportivos del país. Del mismo modo, el máximo ente del fútbol ordenó modificar el color de los números que aparecen en la camiseta. Actualmente, los dorsales son de color dorado, una característica habitual en los uniformes egipcios durante los últimos años. No obstante, la FIFA considera que el contraste no es suficiente para las transmisiones televisivas y para el trabajo de árbitros, oficiales y espectadores. Por esa razón, solicitó que los números sean reemplazados por dorsales de color blanco para mejorar su visibilidad.

"La FIFA también solicitó modificar el color de los números de las camisetas para que sean blancos en lugar de dorados, con el fin de mejorar la visibilidad. Esto no es una sorpresa y ya estábamos al tanto de esto antes del torneo", señalaron desde la federación africana. Las autoridades egipcias ya trabajan en las modificaciones y esperan tener lista la nueva versión del uniforme antes del estreno mundialista del próximo lunes frente a Bélgica.

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