EN VIVO: Brasil debuta en el Mundial 2026 y choca ante la peligrosa Marruecos

Brasil y Marruecos protagonizan el primer "gran duelo" del Mundial 2026 en el MetLife de Nueva Jersey, donde se pondrán frente a frente la selección más laureada y la más prometedora.

- BRASIL VS. MARRUECOS, EN DIRECTO

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La 'Canarinha' aspira a romper una sequía de más de dos décadas y lograr su sexto título, mientras que los 'Leones del Atlas' quieren confirmar el histórico cuarto puesto en Qatar 2022 y dar continuidad a una generación de oro liderada por Achraf Hakimi y a la que se ha sumado Brahim Díaz.

El pulso entre ambas selecciones puede ser ya decisivo para el liderato de un grupo C que también comparten Escocia y Haití.

Brasil pasa por un momento de profunda transformación desde la llegada del italiano Carlo Ancelotti en mayo de 2025. Viene de firmar sus peores eliminatorias sudamericanas. La llegada de 'Carletto' ha levantado algo el ánimo de una afición desilusionada tras caer en cuartos de final en Rusia 2018 y Qatar 2022. Pero el equipo aún tiene grietas preocupantes en defensa (ha encajado 10 goles en los últimos 7 partidos), la atención mediática sigue puesta en un Neymar que llegó lesionado a la concentración y aún se espera que Vinicius y Raphinha den un paso al frente. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE Neymar, en proceso de recuperación por una lesión de grado II en el gemelo derecho, todavía no se ha entrenado con el grupo y está casi descartado para iniciar su "último baile" en Copas del Mundo.

Sobre el primer once de Ancelotti como técnico en un Mundial, parece que el preparador italiano finalmente aparcará su idea de cuatro atacantes y optará por un enganche y un tridente ofensivo formado por Vinicius, Raphinha y Matheus Cunha. En defensa se acumulan los problemas. El lateral Wesley se lesionó en el último amistoso contra Egipto y tuvo que ser desconvocado. Para sustituirlo, 'Carletto' llamó al centrocampista Éderson. Así, Danilo y Alex Sandro, muy cuestionados en el Flamengo, formarán la pareja de laterales. Marruecos sabe que Brasil ha perdido la hegemonía de antaño y quiere dar un golpe encima de la mesa. Sin embargo, el combinado africano también pasa por un momento de adaptación. Desde marzo lo dirige Mohamed Ouahbi, que se proclamó campeón del mundo con el equipo marroquí Sub-20 en octubre de 2025.

El técnico llega invicto con la absoluta a esta Copa del Mundo con un balance de dos empates (Ecuador y Noruega) y tres victorias (Paraguay, Burundi y Madagascar) en cinco amistosos. No obstante, los 'Leones del Atlas' han sufrido un doble varapalo en forma de lesión en vísperas de su debut. Ez Abde, delantero del Real Betis y afectado en la rodilla, y Nayef Aguerd, zaguero del Olympique de Marsella, por arrastrar problemas físicos, fueron dados de baja de la lista y se perderán el Mundial. Dos ausencias muy sensibles para un equipo confeccionado para defender y salir al contragolpe.

HORA Y CANAL DEL PARTIDO

El Brasil-Marruecos de este sábado comenzará a partir de las 4:00 PM (hora de Honduras y México). Se podrá ver en territorio hondureño por la señal de Canal Deportes TVC y Tigo Sports mientras que Canal 5 de Televisa y Azteca Deportes lo pasarán en suelo mexicano. En España, el duelo arranca desde las 12:00 AM del domingo y se emite gratis a través de La 1 de RTVE. También en plataformas de pago como DAZN y Movistar Plus+.

DATOS DEL PARTIDO