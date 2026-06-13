La increíble historia del goleador que nació en USA por decisión de una aerolínea

Folarin Balogun, el delantero de la selección estadounidense que sorprendió al mundo con su gran actuación ante Paraguay , parece estar marcado por el destino.
La selección de Estados Unidos sorprendió a todos en el arranque del Mundial 2026 con una tremenda exhibición frente a Paraguay, que sufrió la enorme superioridad del local y se vio reflejada con el contundente 4-1 en el marcador.
El debut promisorio de los norteamericanos en Los Angeles tuvo como gran protagonista a Folarin Balogun, el delantero de 24 años que milita en el Mónaco de la Ligue 1 y que se formó en las inferiores del Arsenal.
El joven futbolista marcó dos tantos en el primer tiempo (el segundo con una definición soberbia) y demostró que puede posee las condiciones para convertirse en referente de los Estados Unidos, aunque también pudo representar a Inglaterra o Nigeria.
Balogun tiene una historia increíble, ya que nació en territorio norteamericano por decisión de una aerolínea. En una acción que parece marcada por el destino, o la suerte, el atacante terminó jugando para el 'Team USA' pese a que vivió mayormente en Londres y se desarrolló en las categorías juveniles de Inglaterra.
Ben y Florence, los padres del delantero son nigerianos. En julio de 2001, pocos meses antes del atentado contra las Torres Gemelas, estaban de vacaciones en Nueva York, mientras la mujer estaba embarazada.
Cuando era tiempo de volver a Londres, donde vivía la familia, la decisión de la aerolínea terminó marcando una historia.
La madre de Balogun cursaba el séptimo mes de embarazo. Los encargados del vuelo decidieron que no era recomendable que tomara el avión por tantas horas debido al embarazo, así que le denegaron su embarco y la obligaron a quedarse en Estados Unidos para el parto.
Florence pasó los meses en Estados Unidos en el departamento de su cuñada. Finalmente Folarin nació en Brooklyn, en lugar de Londres, ciudad a la que regresaron cuando los médicos y la aerolínea finalmente lo aprobaron.
Aunque el delantero inició su carrera en las divisiones inferiores del Arsenal, tuvo la oportunidad de decidir para cuál de las dos selecciones deseaba jugar: Inglaterra o Estados Unidos. También podía representar a Nigeria por sus padres, pero lo tenía como última opción.
Balogun empezó en las categorías juveniles inglesas, desde la Sub-17 hasta la Sub-21, pero cuando fue el momento de pasar al equipo mayor, finalmente determinó que lo mejor era elegir a los Estados Unidos.
"Decidimos que lo adecuado para mí era representar al país donde nací. Al final fue una decisión muy sencilla", declaró el goleador por aquel entonces.
"Londres es mi ciudad, donde crecí, donde tengo a mis amigos y, si la gente me pregunta de donde soy, les digo que soy inglés. Pero sí, soy una mezcla de todas estas culturas", admitió para matizar aquella decisión.
Balogun debutó con el Arsenal en octubre del 2020, con 19 años. Pero su estadía en los 'Gunners' no fue tan fructífera, ya que jugó apenas 10 partidos (con dos goles y una asistencia). En enero de 2022 fue cedido a préstamo al Middlesbrough, de la segunda categoría inglesa.
En Middlesbrough ganó continuidad, tanto que disputó 21 partidos en los pocos meses que estuvo, marcando tres goles y tres asistencias. En agosto de 2022, el Arsenal decidió cortar su préstamo y realizar una nueva cesión, esta vez al Stade Reims de Francia, donde Balogun terminó de explotar como futbolista.
Ese gran año hizo que el Mónaco decidiera contratarlo: le pagó 30 millones de euros por su fichaje al Arsenal. En el equipo francés lleva 91 partidos, con 31 goles y 13 asistencias. Esto lo preparó de cara al Mundial 2026, donde decidió participar con Estados Unidos y ya se perfila para ser una de las figuras del torneo.